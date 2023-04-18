Посольство Азербайджана в Турции обратилось к гражданам Азербайджанской Республики, обучающимся в Турции.

Как сообщили в АПА в посольстве, в обращении говорится, что в связи с принятым решением о проведении обучения в Турции во втором семестре в дистанционном порядке, граждане Азербайджана, которые в настоящее время обучаются в этой стране на уровне суббакалавра, бакалавриата, магистратуры, докторантуры и резидентуры, а также члены их семей первой линии (отец/мать, муж/жена, дети) могут въезжать в Азербайджанскую Республику через сухопутные границы до 10 мая 2023 года без необходимого разрешения, с предъявлением студенческого билета.