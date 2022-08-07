Структурам безопасности Турции передана первая партия квадрокоптеров TOGAN, предназначенных для мониторинга и сбора разведывательной информации.

О начале поставок дронов разработки компании STM сообщил в Twitter глава Управления оборопрома при Администрации президента Турции Исмаил Демир, сообщает Анадолу.

Демир выразил гордость разработкой и совершенствованием отечественных оборонных технологий.

Квадрокоптеры TOGAN обеспечены системой автономной работы, могут самостоятельно планировать работу и передавать миссию другим БПЛА. Одной платформы TOGAN достаточно для 45 минутного мониторинга территорий на расстоянии до 10 км.

TOGAN обеспечен системой «30x optik zoom», что позволяет в инфракрасном режиме проводить мониторинг и разведку и в ночное время суток.

Благодаря специальной программе БПЛА может работать в автономном режиме, а также проводить технический анализ данных.

При снижении зарядки, TOGAN автоматически передает «миссию» другому дрону, что устраняет вероятность разрыва в периода зондирования местности.

Данные с TOGAN могут передаваться также ударным БПЛА, таким, как: KARGU, ALPAGU и BOYGA.