Преступник, открывший стрельбу в центре религиозной организации Свидетели Иеговы в Гамбурге, действовал в состоянии помешательства. Об этом заявил в пятницу, 10 марта, сенатор по внутренним делам в парламенте Гамбурга Анди Гроте на пресс-конференции.

«Преступление, совершенное в состоянии помешательства, убийство такого масштаба — такого мы еще не знали», — подчеркнул Гроте. По его словам, речь идет о самом серьезном преступлении такого рода в Гамбурге за последнее время. По всей видимости, только быстрое вмешательство экстренных служб позволило избежать еще большего числа жертв, добавил сенатор.

Как отметил Анди Гроте, погибли восемь человек, еще восемь получили ранения. Среди погибших — две женщины и четверо мужчин. Одна из находившихся в центре женщин была на 28-й неделе беременности, погиб ее неродившийся ребенок. После проникновения полиции в здание преступник поднялся на этаж выше и покончил с собой.

По данным следствия, преступник — 35-летний гражданин Германии Филипп Ф. (Philipp F.). В ходе нападения Филипп Ф. произвел более 100 выстрелов.

Нападение с огнестрельным оружием в церкви в гамбургском районе Гросс Борстель произошло накануне около 21.00 по местному времени. Данных о возможных мотивах преступления пока нет. (DW)