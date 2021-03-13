Стрельба в США, ранены пять человек

Пять человек получили ранения в результате стрельбы на нелегальной вечеринке в районе Бруклин в Нью-Йорке. Об этом сообщила газета New York Post.

По ее сведениям, инцидент произошел ночью, около 04:00 по местному времени (13:00 — бакинское время), когда в ходе перепалки на вечеринке, которая была организована в помещении гаража, началась стрельба. Четверо мужчин в возрасте от 24 до 49 лет и 23-летняя женщина получили ранения.

«На вечеринке вспыхнул спор, после чего раздались выстрелы. Когда люди начали в спешке покидать помещение, стрельба перенеслась на улицу», — сказал представитель полиции Майкл Кемпер, добавив, что пока правоохранителям не удалось выяснить причину перепалки.