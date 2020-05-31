Стратегический диалог между Ираком и США начнется 10 июня

Первый этап стратегического диалога между Ираком и Соединенными Штатами начнется 10 июня. Об этом в воскресенье сообщила в своей электронной версии общеарабская газета Asharq Al-Awsat.

По ее информации, начальная стадия стратегического диалога между двумя странами «состоится 10 и 11 июня». Указывается, что на первом этапе Ирак и США «будут представлены на уровне ниже министров иностранных дел, а сами делегации будут разделены на три группы — военную, политическую и экономическую».

Как сообщил посол США в Ираке Мэтью Туллер, слова которого привел иракский телеканал Al Sumaria, в ближайшие дни «американские представители в деталях обсудят наше [с Ираком] стратегическое рамочное соглашение». По его словам оно затрагивает «все аспекты двусторонних отношений, включая политические, экономические, научно-культурные и образовательные, а не только ограниченные сферой безопасности».

О проведении стратегического диалога Вашингтон и Багдад договорились в конце прошлого года. В апреле госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что американская администрация предложила Ираку провести в середине июня раунд стратегического диалога, чтобы «обсудить недопустимость отката в борьбе с терроризмом на фоне распространения коронавируса». Тогда Помпео сообщил, что делегацию США представит заместитель госсекретаря по политическим вопросам Дэвид Хейл. «Все вопросы стратегического характера включены в повестку дня, в том числе дальнейшее военное присутствие США для поддержки и обеспечения независимости Ирака», — отметил госсекретарь.(ТАСС)