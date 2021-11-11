За последние пять лет (2016-2020 гг.) стратегические валютные резервы Азербайджана выросли на 12,8 млрд. долларов США, или на 34,5%.

Об этом сообщается на отчете Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) за 2020 год.

В документе отмечается, что в 2016 году стратегические валютные резервы страны составили 37,1 млрд. долларов, в 2020 году — 49,9 млрд. долларов.

Отметим, что стратегические валютные резервы страны представляют собой совокупность официальных валютных резервов Центрального Банка Азербайджана и активов Нефтяного фонда.