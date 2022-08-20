В то время как цены на энергоносители выросли до исторического уровня из-за войны в Украине, арабские страны Персидского залива оказались в числе тех, кто больше всех выиграл от этой ситуации.

По данным Международного валютного фонда (МВФ), богатые энергоресурсами страны Ближнего Востока получат в общей сложности 1,3 триллиона долларов дополнительных доходов от нефти и газа в течение следующих 4 лет по сравнению с довоенными ожиданиями.

Газета British Financial Times (FT) утверждает, что такой крупный ресурс увеличит мощь фондов благосостояния стран Персидского залива в то время, когда глобальные цены на активы снижаются.

В то время как опасения рецессии усиливаются из-за роста цен на энергоносители в мировой экономике, особенно в странах Европы, богатые нефтью монархии Персидского залива стремительно увеличивают свои доходы.