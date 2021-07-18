Министры стран ОПЕК+ на заседании в воскресенье договорились продлить соглашение до конца 2022 года, при этом основной параметр сделки — базовый уровень отсечки — для некоторых стран поменяется, сообщил ТАСС источник, участвующий в переговорах.

По его словам, для России и Саудовской Аравии базовый уровень добычи будет повышен на 0,5 млн б/с, до 11,5 млн б/ с. Для ОАЭ он будет повышен с 3,17 млн б/с до 3,5 млн б/с. Также повышаются базовые уровни добычи для Кувейта и Ирака — на 150 тыс. б/с.

По словам источника, министры стран ОПЕК+ договорились также продолжить восстановление добычи нефти с августа и вернуть на рынок 2 млн б/с до конца 2021 года.

Собеседник ТАСС подтвердил, что все страны согласовали повышение добычи нефти на 0,4 млн б/с ежемесячно. Таким образом, к концу года сокращение добычи нефти странами альянса уменьшится до 3,7 млн б/с.

Следующее заседание стран ОПЕК+ назначено на 1 сентября.