Группа семи (G7) дала понять Евросоюзу, что не возражает против введения предельной цены на дизельное топливо из России на уровне $100-110 за баррель. Об этом в пятницу сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник в G7.

По его сведениям, в Евросоюзе озвучили предельную цену в $100 за баррель, в свою очередь в «семерке» предложили установить лимит на чуть более высокой отметке, предположив, что чересчур низкий потолок цен на дизель может вызвать скачок цен на топливо или перебои с ним в Европе.

Отмечается, что обсуждения данного вопроса продолжаются, однако участники ожидают, что смогут достигнуть соглашения к началу февраля.

Стоимость фьючерсов на дизельное топливо в пятницу на лондонской бирже ICE составляет $125 за баррель, указывает агентство.

Страны Группы семи, ЕС и Австралия с 5 декабря ввели потолок цен на поставляемую морем российскую нефть на уровне $60 за баррель для подчиненных им судов и территорий. Кроме того, с 5 февраля 2023 года начнут действовать предельные цены на нефтепродукты, параметры которых будут установлены позже.