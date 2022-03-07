Страны G7 («группы семи» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция, Япония) могут обложить импорт из России и Белоруссии дополнительными таможенными тарифами. Об этом заявил исполнительный зампред Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис, передает «Интерфакс».

«Экспортный контроль в настоящее время введен и для России, и для Белоруссии. Для Белоруссии введен ряд запретов на ввоз некоторых категорий товаров. Планируется распространить такие же запреты и на Россию», — пояснил Домбровскис.

По его словам, сейчас государства G7 готовы объявить об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией и Белоруссией, и к ним могут присоединиться другие страны.

«Канада уже объявила об этом, и в настоящее время ведется работа на уровне G7 и более широко по принятию такого решения. Это может стать вопросом ближайших дней», — добавил политик.

Говоря о ограничениях в энергетическом секторе, Домбровскис отметил, что «ни одна из опций не снята с повестки дня», но сейчас необходимо готовиться к следующей зиме.

«По мере приближения весны надо начинать серьезную подготовку к следующей зиме посредством таких мер, как, например, совместные закупки природного газа с мыслью о создании стратегических запасов, которые сократили бы зависимость ЕС от российских поставок, так как в этом смысле многие страны, в том числе и Латвия, на 100% зависят от поставок российского газа», — пояснил он.