Лидеры стран G7 договорились разработать международные стандарты для искусственного интеллекта. Об этом говорится в коммюнике «Большой семерки», опубликованном на сайте Евросовета, передает РБК.

«Такие области, как искусственный интеллект, иммерсивные технологии, как метавселенная и квантовая информатика, а также другие новые технологии <…> должны обновиться в соответствии с нашими общими демократическими ценностями. К ним относятся справедливость, подотчетность, прозрачность, безопасность, защита от домогательств в Сети, ненависти, а также уважение частной жизни и прав человека», — говорится в документе G7.

При этом, как утверждается в коммюнике, «Большая семерка» признает, что «подходы и политические инструменты для достижения общего видения [стандартов] и цели надежного ИИ могут различаться у разных членов G7». В заявлении отмечается, что изучение потенциала технологий на основе искусственного интеллекта уже передано соответствующим министерствам. Обсуждение этой темы коснется тем управления, защиты прав интеллектуальной собственности и ответственного использования подобных технологий.

16 мая Всемирная организация здравоохранения призвала использовать различные ИИ (ChatGPT, Bard, Bert и другие) в медицинских целях с осторожностью. В числе опасений ВОЗ назвала, в частности, обучение ИИ на предвзятых данных или генерация недостоверных ответов.