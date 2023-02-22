Послы ЕС не смогли согласовать в среду десятый пакет санкций против России, «остается еще ряд вопросов», переговоры продолжатся в четверг во второй половине дня. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

«Страны ЕС не смогли согласовать десятый пакет санкций. Ряд вопросов остается, в частности, об обязательствах докладывать об активах российских олигархов в Европе. Дополнительные переговоры пройдут в четверг», — сообщило агентство.

Как ранее заявил источник ТАСС в Брюсселе, сохраняющие разногласия носят частный характер, «все страны ЕС согласны с главным, что 10-й пакет должен вступить в силу 24 февраля». «Это станет важным сигналом в годовщину» начала Россией специальной военной операции, подчеркнул источник.

Согласно информации, которую ранее озвучили в Брюсселе, в новый пакет санкций войдут торговые ограничения против поставок в Россию технологий и товаров двойного назначения, в том числе 47 видов электронных компонентов, которые могут использовать для производства оружия. В него также будут включены несколько видов тяжелой, в том числе строительной, техники, комплектующие для силовых агрегатов летательных аппаратов. Еврокомиссия оценивает объем этого пакета санкций в €11 млрд.

Евросоюз намерен включить в черный список еще 62 человека и 28 организаций, включая три банка: Альфа-банк, «Тинькофф» и Росбанк. Как ожидается, санкции также будут введены в отношении Фонда национального благосостояния, страховой компании «Ингосстрах», медиагрупп «Патриот» и «Россия сегодня», а также общественного движения «Общероссийский народный фронт». Кроме того, под санкции должна подпасть лондонская компания Pawell Shipping, которую обвиняют в «незаконном вывозе украинского зерна».

ЕС намерен заблокировать вещание на своей территории арабских служб RT и «Спутника».