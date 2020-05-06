Страны Балтии договорились о взаимном открытии границ 15 мая

Премьеры Латвии, Эстонии и Литвы Кришьянис Кариньш, Юри Ратас и Саулюс Сквернелис договорились 15 мая открыть границы между странами, сообщил глава латвийского кабмина.

«Сегодня во время видеоконференции с премьерами Литвы и Эстонии договорились об открытии границ. Жители стран Балтии смогут спокойно передвигаться между странами», — написал Кариньш в своем Twitter.

Премьер Эстонии Ратас также написал в своем Twitter-аккаунте, что дополнительную информацию об открытии рабочая группа министров иностранных дел уточнит в ближайшие дни.

В Латвии действует режим чрезвычайной ситуации.