Произошедшее 5 марта в зоне временной ответственности РМК продолжает вызывать реакцию и внутри азербайджанского и армянского обществ, и за рубежом. Многие задаются вопросами о том, что именно стояло за вооруженным инцидентом, и к чему это событие может привести в дальнейшем. А также, почему причины, приводящие к подобным столкновениям, часто возникают и усиливаются в местах, которые должны контролироваться российскими миротворцами.

Своими мыслями на этот счет поделились с # известные аналитики.

Эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде говорит, что в его понимании ситуация складывалась следующим образом:

— Дело в том, что Азербайджан имеет возможность установить объективный контроль над всем Лачинским коридором. После появления поста экоактивистов армяне стали пользоваться объездной, окольной дорогой, которая на первых порах скорее всего использовалась для транспортировки грузов гуманитарного характера. Возможно, по ней перемещались и люди, поскольку в разное время со стороны различных сепаратистских деятелей звучали намеки на этот счет. Такая информация проходила в СМИ, и скорее всего, эти перевозки не носили угрожающего характера для Азербайджана, поэтому Баку не предпринимал каких-то активных мер по их нейтрализации.

Однако затем дорога стала использоваться в военных целях, по ней стали транспортировать военные грузы и личный состав вооруженных сил Армении. И тогда азербайджанская сторона отреагировала. Возможно, сепаратисты, пользуясь тем, что Баку начал налаживать диалог с армянами Карабаха, и предполагая, что в таких условиях он не пойдет на некие резкие шаги, дабы не затормозить этот процесс, стали всё более нагло использовать обходную дорогу, перевозя по ней военные грузы, топливо, вспомогательные средства.

Этот процесс мог продолжаться долго, если бы Азербайджан не продемонстрировал, что все контролирует и будет вмешиваться в случае чего. Потому что целью сепаратистского режима и поддерживающей его Армении является укрепление этого незаконного образования, в том числе его военной составляющей — с тем, чтобы противодействовать Азербайджану, другой задачи там быть не может.

Баку продемонстрировал в ответ, что не потерпит перевозки нецелевых грузов военного характера, а тем более живую силу. А кроме того, он дал понять, что сепаратисты в этом регионе ни от чего не застрахованы – они не могут скрываться за спинами миротворцев. РМК не может оказать им долгосрочную поддержку в случае резкого изменения военно-политической ситуации.

Скорее всего, армянская сторона это понимает, но делает неадекватные выводы из сложившейся ситуации. Вместо того, чтобы идти на значительные уступки.

А еще Баку дает понять им, что в 2025 году может перестать действовать мандат РМК. Азербайджан может не продлить его на следующие 5 лет, и тогда сепаратисты вот эти столкнутся с его войсками один на один. И тогда произошедшее 5 марта, и другие операции до того, покажутся им легкой разминкой. Настоящий бой будет иметь однозначно фатальные последствия для сепаратистов. Но это может коснуться и обычных жителей, чего не желает Азербайджан. Поэтому Баку хочет мирным путем решить все вопросы, не прибегая к массированному применению своих вооруженных сил.

Сейчас сепаратисты должны сделать объективные выводы из создавшегося положения и серьезно изменить свою линию поведения. Все-таки больше стараться идти на контакты с Баку, наладить нормальную коммуникацию, и решать таким путем все проблемы. Другой возможности нет, о чем последний инцидент красноречиво свидетельствует.

Как отметил в свою очередь российский эксперт-международник Григорий Трофимчук, было бы наивно думать, что после 10 ноября 2020 года армянская сторона сложит руки и согласится с кардинальным военно-политическим усилением Азербайджана в регионе, тем более, вокруг Карабаха. Азербайджан, судя по всему, на тот момент и сам не был готов к полной зачистке всех территорий, так как многие стратегические параметры для него не были ясны, требовалась остановка для взвешивания всех обстоятельств.

«Поэтому появление в зоне российского миротворческого контингента, по разным причинам, было объективно выгодно обеим противостоящим сторонам. При этом сама РФ, взяв на себя миротворческую роль, ещё один новый геополитический груз с не вполне ясной перспективой, рисковала намного больше.

Сегодня РМК находится под информационным давлением армян и азербайджанцев при любом чрезвычайном происшествии в зоне ответственности, включая и последнее боевое столкновение. Однако новая армяно-азербайджанская война всегда идёт рядом, и без фактора РМК готова опять ударить по всем. Кстати, и резкое вмешательство миротворцев в армяно-азербайджанские перестрелки точно так же ускоряло бы войну. Объективно РФ, при всей местной критике в её адрес, это единственный внешний наблюдатель, которому война не нужна категорически. Стабилизирующих обстановку стратегических решений пока что нет ни у кого, поэтому всем придётся просто ждать, при имеющемся положении вещей.

Это будет происходить до тех пор, пока карабахская тема не будет решена фактически, а не юридически, так как со второй частью ни у кого особых вопросов не возникает. Появится ли это решение к 2025 году, не ясно. Скорее, общая обстановка на тот момент будет ещё сложнее, и тогда уже остановить войну, как осенью 2020-го, будет практически невозможно. Российские миротворцы, в отличие от многих российских СМИ, ни одну из сторон не обвиняют даже намёком. Кто-то это считает «слабостью», однако иная тактика здесь вряд ли возможна.

Есть здесь и много важных привходящих моментов: например, положение Турции. На изменение расклада, баланса внутри турецкой власти сильно рассчитывают в Ереване, и нельзя утверждать, что эти расчёты полностью безосновательны, тем более что ещё более внимательным наблюдателем за этой сферой является Вашингтон.

Если Баку решит упредить все будущие, неясные обстоятельства и опередить время, то во второй раз успех может уже и не сопутствовать кампании в той же степени, что и до этого. Главная проблема в том, что после осени 2020 года изменился весь мир, и Карабах уже не может оставаться в стороне от этих глобальных изменений. Баку вполне может усилить информационную сторону своей работы, и мне не совсем понятно, почему он до сих пор этого так и не сделал. В частности, я уже как-то говорил о том, что на азербайджанском русскоязычном телевидении почему-то нет общественно-политических программ, ток-шоу с участием российских экспертов. Все обсуждения и дискуссии идут только при самом азербайджанском участии. Здесь Баку кардинально упустил возможности.

Армяно-азербайджанский вопрос связан не только с одной «объездной» дорогой, это не самый тяжёлый пункт. Здесь имеется целый набор нерешаемых пока что проблем, поэтому диверсии, обстрелы, перестрелки, боестолкновения будут продолжаться, а жертвы множиться. При этом возможности Запада в регионе будут непрерывно расширяться. Впрочем, я сказал об этом в интервью азербайджанским СМИ сразу же после 10 ноября 2020 года.

Поэтому подчеркну ещё раз. К удалению РМК из зоны Карабаха на самом деле не готовы ни Баку, ни Ереван (хотя этот контингент вполне бы пригодился РФ в других местах, что сегодня понятно всем). Столкновения будут продолжаться; оружие в регион может попадать такими путями, которые все три столицы даже не могут себе представить, в том числе под землёй. Главное, чтобы всё не переросло в большую войну, к которой Азербайджан, по-моему мнению, пока не готов, даже если сам себе не хочет в этом признаться, так как на этот раз придётся вводить «в бой» всё население. Не станет окончательным решением вопроса и реализация контрольного пункта на входе в лачинскую «трубу», так как сумма вопросов в целом не решена.

Всё это очень плохо, но чиновники пока ничего другого придумать не могут, а какой-нибудь условный «бжезинский», способный отрегулировать ситуацию на свой вкус, не введён в процесс ни со стороны Еревана, ни со стороны Баку, ни со стороны Москвы. Чиновники, как говорится, рулят. Поэтому ситуация гниёт дальше. Реальных решений пока нет. По крайней мере, лучше тех, что приняты на основе Трёхстороннего заявления осенью 2020 года. Когда-то в истории были в моде военные игры. Странно, что пока что никто из обеих противостоящих сторон не разложил на столе большую карту, не разыграл нечто похожее за «синих» там или за «красных», чтобы определить – что произойдёт в регионе при выводе РМК. В том числе в варианте, когда контингент вдруг сам возьмёт да и уйдёт оттуда», — заключил Гр.Трофимчук.