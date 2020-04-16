Странная провокация: «Почему Казахстан жаждет вернуться в Китай?»

В Казахстане наделала много шума статья под заголовком «Почему Казахстан жаждет вернуться в Китай?», размещенная на китайском портале Sohu.com.

Казахстанский МИД отправил в Пекин дипломатическую ноту и вручил ее китайскому послу в Нур-Султане в связи с публикацией этого материала, в котором были рассуждения о перспективах присоединения всей территории Казахстана к Китаю.

Вообще-то, следует отметить, что отношения между двумя странами плохими никак не назовешь. И эта ситуация тем любопытнее, что КНР едва ли не больше всех помогает сейчас Казахстану в борьбе с эпидемией. Например, самый богатый человек Китая — Джек Ма — прислал в страну огромную посылку со средствами защиты – масками, костюмами, перчатками и термометрами.

Кроме того, в Казахстан прилетели китайские врачи, которые должны обменяться опытом с казахстанскими специалистами. Медики из КНР, где смогли победить вспышку пандемии коронавируса, посетят несколько городов республики. Также сообщалось о гуманитарной помощи, которая была направлена властями Китая в Казахстан. Это тепловизоры, медицинские изделия и тесты на диагностику коронавируса.

Непонятно, кому и зачем понадобилось сейчас вносить разлад в отношения двух крупных соседних государств.

Как передает «Аргументы Недели», в Казахстане отмечают, что подобные публикации в Китае в последнее время заметно участились.

«Это не первый случай, когда появляются такие провокационные материалы с акцентом на какие-то неизвестные исторические документы либо на псевдоисторическую информацию, где акцент делается на том, что в свое время часть казахстанской территории контролировалась Китаем либо принадлежала Китаю. Если такие публикации появляются в СМИ государства, где традиционно контроль за медийным полем очень жесткий, то возникает вопрос: нет ли здесь целенаправленной политики определенных сил в Китае создавать ажиотажные настроения внутри Китая с претензиями к другим странам? Если это происходит случайно, что сомнительно, то почему на уровне руководства страны не делается жестких заявлений по этому поводу? Один случай – это случай, второй случай – это совпадение, а третий – тенденция», – уверен директор Группы оценки рисков Досым Сатпаев.

Своими мыслями по ситуации поделился в Facebook и известный казахский политолог Казбек Бейсебаев. Он отмечает, что в китайской статье говорится, мол, в эпоху династии Цин казахские жузы входили в Китай, и сейчас Китай активно представлен в Казахстане. Завершается статья утверждением, что в Казахстане проживают люди, которые хотели бы вернуться под управление Китая.

«Понятно, что эта статья задевает нас и никак не соответствует официальным заявлениям Пекина о дружбе и сотрудничестве. Сейчас, судя всему, статью уже убрали.

Теперь некоторое пояснение. Есть официальная позиция властей, и она выражается через официальные лица и официальные СМИ. Есть и позиция отдельных граждан и частных СМИ. Например, если я скажу что-то нехорошее в адрес Китая, то никто не обратит на меня внимания, потому что я — не официальное лицо. Если так скажет какой-то государственный служащий или напишет об этом «Казправда», то это можно истолковать, как позицию государства.

Статья была опубликована на медиа-портале известной китайской частной компании Sohu. Можно было бы не обращать внимания на эту статью, но компания тесно сотрудничает с государством. Была официальным спонсором Пекинской олимпиады в 2008 году, с ней сотрудничает государственное информационное агентство Синьхуа. Наверное, это обстоятельство и послужило причиной вызова китайского посла в МИД Казахстана и вручения ему ноты.

Однако, остаются некоторые вопросы. Иногда через частное мнение зондируется реакция аудитории, которой и была направлена статья. Конечно, можно сказать, что статья на этом китайском портале – это частное мнение и типа свобода слова. Только, зная роль и место государственных структур и Компартии в китайских СМИ, как-то трудно в это поверить.

Наши могли бы не обращать на это внимание и среагировать по-другому. Например, по дипломатическим каналам попросить убрать статью, но выбрали ноту протеста.

Надо сказать, что вызвать посла и вручить ему ноту протеста – это крайний шаг. Обычно это происходит, когда возникла напряженность между странами. У нас, вроде, такое не наблюдается. Наоборот, с обеих сторон звучат только заверения о дружбе и сотрудничестве.

В общем, наш МИД вручил ноту протеста Китаю. Такие дела без согласования с главой государства не могут быть в принципе. К тому же наш президент самый главный специалист по Китаю. Может быть, дело в чем-то другом. В любом случае подождем реакции Пекина», — заключает эксперт.

Однако, судя по ленте новостей, руководство КНР все еще думает, как отреагировать на ноту, и реагировать ли вообще.