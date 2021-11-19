Президент Беларуси Александр Лукашенко выдвинул несколько требований во время телефонного разговора с врио канцлера Германии Ангелой Меркель в связи с миграционным кризисом. Как передает РИА Новости, об этом сообщает германская газета-таблоид Bild, со ссылкой на свои источники.

«И это то, чего хотел Лукашенко: его признания президентом — чтобы никакого больше пренебрежительного «господина Лукашенко», — пишет издание.

По данным Bild, белорусский лидер, потребовал отмены санкций ЕС против страны, введенных после выборов в 2020 году, а также после принудительной посадки самолета Ryanair. Он заявил, что ЕС должны принять половину мигрантов, ранее въехавших в Беларусь, а также помочь с финансированием строительства пунктов приема для беженцев.

Первый раз на этой неделе Лукашенко и Меркель говорили по телефону вечером 15 ноября. Позже белорусский президент сообщил, что во время того разговора он предложил Меркель варианты разрешения миграционного кризиса. По его словам, она взяла паузу, чтобы обсудить это с членами Евросоюза, после чего контакты будут продолжены.

Летом на границе Беларуси с Польшей и Балтийскими странами увеличился поток пытающихся проникнуть в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заграждений собрались более двух тысяч человек. Они предприняли несколько попыток прорыва, но поляки применили слезоточивый газ. После этого мигранты разбили стихийный лагерь недалеко от пункта пропуска Брузги в Гродненской области.

В понедельник около 3,5 тысячи человек перебрались из лагеря к КПП и расположились «прямо на линии границы». На следующий день начались стычки с польскими силовиками. Мигранты бросали в них камни и палки, те в ответ применяли слезоточивый газ, шумовые гранаты и водометы.

Сейчас у пункта пропуска никого нет: часть беженцев перебралась в транспортно-логистический центр, где белорусы организовали им ночлег, часть вернулась в лес.

Запад возлагает ответственность за происходящее на Минск, но там все обвинения отвергают. Лукашенко объяснил, что страна больше не будет сдерживать поток нелегалов: из-за санкций на это нет «ни денег, ни сил».

Интересно, похожи ли сведения источников германского издания на правду? Со стороны кажется, что да — перечисленные требования легко вяжутся с образом и поведением многолетнего правителя Беларуси. И второй вопрос, пойдет ли Европа на поводу этих требований? Другими словами, удастся ли миграционный шантаж со стороны Лукашенко?

Своим представлением об этой проблеме поделились с # известные эксперты.

Александр Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Бильд Цайтунг обычно имеет хорошие контакты в немецкой власти. Похоже, Лукашенко такие требования действительно выдвигал. В Евросоюзе две точки зрения на то, как действовать. Первый — серьезно наказать Лукашенко, проучить его, чтобы он перестал шантажировать Европу беженцами. Поляки и балтийцы возмущены тем, что Меркель от ЕС звонила и говорила с «изгоем» Лукашенко. Но у Меркель другая позиция. Она брезгует вести переговоры с Лукашенко, но считает, что нужно побороть личную гордость и спасти страждущих на границе. Она вначале не прочь была принять часть беженцев в Германию, но остальные страны ЕС грубо остановили ее. Нельзя, дескать, плясать под дудку Лукашенко.

Анатолий Пинчук, глава правления Института безопасности Восточной Европы (Киев):

— Детали разговора Меркель и Лукашенко уже есть в прессе. Я не думаю, что предложения Лукашенко будут приняты ЕС. На Меркель уже обрушился шквал критики за сам факт разговора, который может трактоваться как легитимизация Лукашенко как президента, а ЕС официально не признает легитимность последних выборов президента Беларуси. Скорее, пока можно ждать усиления санкционного давления на Беларусь.

Другое дело, что Лукашенко сейчас может использоваться Путиным для любых игр и провокаций, включая военные.