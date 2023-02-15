На дороге Ханкенди-Лачын вот уже 66-ый день продолжается акция протеста азербайджанских экоактивистов, волонтеров, представителей гражданского общества против грабежа и вывоза природных ресурсов из Карабахского региона в Армению.

Данная беспрецедентная акция обозначила несколько интересных моментов.

Во-первых, и это главное, свыше двух месяцев армянские сепаратисты не могут заниматься привычным для них делом, то есть, воровством.

Во-вторых, наряду с этим, была пресечена доставка в Карабахский регион из Армении оружия и прочей военной техники.

В-третьих, весь проармянский мир в лице продажных французских парламентариев, американских конгрессменов, российских депутатов ополчился против мирных, а главное, законных действий азербайджанцев. Ополчился, но вынужден, скрипя зубами, наблюдать за происходящим не в силах что-либо изменить.

И, наконец, армянам выпал шанс в очередной раз завопить на весь мир об очередном «геноциде» и «блокаде», которая приведет к гуманитарной катастрофе (но почему-то так и не привела). Кстати, «многострадальным» выпала возможность вновь манипулировать цифрами. Жалкие 15-20 тысяч армян, проживающие в Карабахском регионе, превратились во внушительную цифру в «120 тысяч». Для пущей убедительности. А чтобы у мирового сообщества и вовсе не оставалось сомнений относительно масштабов «гуманитарного кризиса», привязка «из них 30 тысяч детей» присутствовала обязательно.

Однако хитровылупленные армяне и их высокопоставленные холуи из других стран на сей раз серьезно просчитались. Причем, с первых же дней. Дело в том, что «нехорошие» азербайджанские активисты, вопреки утверждениям о «блокаде», почему-то не чинили никаких препятствий для проезда транспортных средств с гуманитарным грузом российских миротворцев, свободно передвигались также кареты «скорой помощи» и автомобили Международного комитета Красного креста (МККК). Причем, в обоих направлениях.

Мало того, ежедневно факты проезда многочисленных грузовых и легковых автомобилей с гуманитарным грузом по дороге Ханкенди-Лачын публикуют сами же армянские СМИ. Странная какая-то «блокада», не так ли?

Но и это еще не все. На днях армянские СМИ распространили информацию, что из Карабахского региона удивительным образом, прорвав «блокаду», вырвались заводилы сепаратистской мути Араик Арутюнян и Рубен Варданян. Но как?

Неужели армянские ученые из Карабаха изобрели нечто такое, что позволило двум главным бандитам телепортироваться сначала в Армению, а потом в Москву?

Или может у не в меру упитанного бородатого «Карлсона» — Варданяна на пятой точке есть пропеллер, с помощью которого ему удалось перехитрить азербайджанские ПВО? Вряд ли. Тем более, что кнопка Варданяна находится в руках Кремля, и без спроса хозяина Рубен никак не может на нее нажать.

Впрочем, никакой мистики здесь нет. Все гораздо прозаично и приземленно. Арутюнян и Варданян попали в Армению, а затем в Россию на одном из грузовиков «российских миротворцев». Возможно, в мешке из-под картошки, которую «гордые арцахцы» вернули своим недостаточно активным соплеменникам из Армении.

Кстати, тем же способом сепаратисты вернулись в Карабах. Какие же выводы можно сделать из поездки Арутюняна и Варданяна из Ханкенди в Москву и обратно?

Первый, как уже отмечалось выше, об отсутствии какой-либо блокады. Если уж бандиты свободно проехали по Лачынской дороге, то продукты уж точно попадают в Карабахский регион.

Второй вывод: «российские миротворцы», то бишь Москва, никак не желают отказываться от своих намерений заварить очередную кашу в Карабахе.

Тем более, что в отношении Араика Арутюняна генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело, и подобная провокация со стороны «миротворцев» является укрывательством государственного преступника.