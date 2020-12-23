Страховые выплаты по ОМС вступят в силу со следующего года 

Национальное правительство намерено завершить весной наступающего года внедрение системы обязательного медицинского страхования (ОМС) на территории всей страны. Но всех ли граждан охватит эта благая инициатива?
«Внедрение ОМС началось с января этого года. В настоящее время эта система действует в 23 городах и районах страны», — отмечается в бюджетных материалах Минфина на новый год. Уже в январе появление ОМС обещают еще в 36 населенных пунктах.
«С апреля наступающего года система ОМС будет внедрена в оставшихся 7 городах и районах страны – городах Баку, Сумгайыт и Ханкенди, а также Абшеронском, Губадлинском, Зангиланском и Шушинском районах», — подчеркивает Минфин. По данным финансового ведомства, на реализацию мер по внедрению ОМС Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана в 2021 году получит из госбюджета 1 млрд 44,7 млн манатов ($614,5 млн по текущему курсу) — на 6,2% больше, чем в текущем году.
Планы по ОМС увеличат нагрузку по страховым выплатам на работников, работодателей и некоторых налогоплательщиков, сказал # эксперт-экономист Галиб Тогрул.
«Выплаты по ОМС должны были применяться еще с апреля текущего года, но пандемия нарушила эти планы и крайний срок перенесен на 1 января наступающего года. С этой даты начнутся отчисления по обязательному страхованию», — заметил он.
К вопросу о том, кто и сколько заплатит по ОМС?
Всем работникам, включая организации, финансируемые из государственного бюджета, полагается выплачивать страховые взносы в размере 2% от заработной платы (0,5% от заработной платы свыше 8 тыс. манатов), говорит эксперт. При этом страховые взносы по ОМС застрахованных лиц, работающих по трудовому договору, также составят 2% от заработной платы и 0,5% зарплаты свыше 8 тыс. манатов. К этому надо добавить, что для упомянутых категорий тружеников до января 2022 года действует 50-процентная скидка на размер страховых выплат, уплачиваемых с зарплат до 8 тыс. манатов в ненефтегазовом и негосударственном секторе.
Что же касается физических лиц (индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, члены коллегии адвокатов), зарегистрированных в качестве налогоплательщиков, их страховые взносы по ОМС составят 4% от минимальной заработной платы. В настоящее время эта сумма равна 10 манатам (250 X 4/100). Важно также запомнить, что налогоплательщик не платит эту сумму в случае временной приостановки деятельности, проще, закрытии его индивидуального идентификационного номера (VÖEN).
С доходов ниже 8 тыс. манатов лиц, выполняющих работы и услуги на основании гражданско-правовых договоров, изымается 1% страховых выплат. Если же доход больше этой суммы, при подсчете страховой выплаты берется процент от суммы, превышающей 8 тыс. манатов. Те, кто трудятся по гражданско-правовым договорам, не имея оформленного на себя VÖEN, не производят самостоятельно отчислений по обязательной медстраховке. За них это делают работодатели, располагающие VÖEN и привлекающие к работам лиц без оного.
Особой графой в тексте документа отмечены граждане страны, имеющие статус беженца. За них медстраховку в размере 90 манатов за календарный год платит государство. Все прочие застрахованные лица платят страховые взносы из расчета 48% от минимальной месячной заработной платы в течение одного календарного года. По нынешним меркам эта сумма равна 120 манатам (240 X 48/100). Упомянутый пункт вступает в силу с 1 января 2024 года. По словам эксперта, в эту последнюю категорию входят неофициальные труженики. Вопрос лишь в том, как платить страховку нигде не зарегистрированным людям, тем более, если у них нет работы.
А потому возникает вопрос — смогут ли рассчитывать на страховой полис граждане, составляющие огромный пласт неформального рынка труда? По данным экономиста Ровшана Агаева, из 6,2 млн граждан трудоспособного возраста, порядка 75% сложно поддаются охвату обязательной медицинской страховкой. В этой связи в центре внимания экономистов остается проблема неформального рынка труда – слишком уж велико количество наших граждан, задействованных на теневом рынке труда, и смогут ли эти люди рассчитывать на ОМС?
Ведь за исключением индивидуальных предпринимателей, по крайней мере, 60 из 100 человек экономически активного населения не имеют официальной работы — а это не менее 3 млн населения, говорит Агаев. Но этим проблема не исчерпана, говорит он. До 1 млн лиц трудоспособного возраста также не имеют традиционной работы и числятся как трудящиеся в своих домохозяйствах – это домохозяйки, люди, ухаживающие за членами своих семей и пр. По его словам, масштабы неформальной и скрытой занятости рискуют стать камнем преткновения на пути полноценного внедрения эффективных механизмов ОМС в Азербайджане.