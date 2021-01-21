«Стороны пришли к согласию на условиях, которые предлагал Гейдар Алиев» — эксперт о Меморандуме по «Достлуг»

Сегодня состоялось историческое событие в отношениях Азербайджана и Туркменистана. Страны подписали межправительственный меморандум намерений о совместной разведке и разработке углеводородного месторождения «Достлуг» (ранее «Кяпаз» по азербайджанской версии и «Сердар» по туркменской) в Каспийском море.

Церемонию подписания меморандума в формате видеоконференции отслеживали президенты Азербайджана и Туркменистана Ильхам Алиев и Гурбангулы Бердымухамедов,

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «историческим» подписанный с Туркменистаном документ по месторождению «Достлуг».

«Сегодняшний документ я бы назвал историческим, потому что Азербайджан и Туркменистан впервые приступают к совместной работе по освоению месторождения в Каспийском море. И это месторождение, и работа на месторождении будет еще больше сближать наши страны и народы и принесет пользу и туркменскому, и азербайджанскому народу».

В свою очередь президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедов сказал, что принятые решения войдут в историю отношений Туркменистана и Азербайджана

«Этот документ стал результатом большой многолетней работы и нацелен на упрочение и взаимопонимание в энергетической сфере, раскрытие огромного обоюдного потенциала двух крупнейших энергетических держав, создание в регионе каспийского моря для развития устойчивой энергетики, широко и взаимовыгодного и международного партнерства».

Главы государств также дали новое название, ранее спорному месторождению, теперь оно будет называться «Достлуг» (Дружба).

Комментируя # новый меморандум, геолог, профессор Бакинского государственного университета Чингиз Исмаилов сказал, что месторождение «Кяпаз» было открыто еще в Советское время, но после обретения независимости и прихода западных кампаний на каспийские месторождения, Азербайджан решил разрабатывать это месторождение.

«Это глубоководное месторождение. Самая максимальная глубина, на которой разрабатывали месторождение в Советском Союзе и в частности Азербайджане, была 130 метров при толще воды, а на открытом месторождении глубина составляла 300 метров. Тогда у нас такого опыта работы не было», — рассказывает Исмаилов.

По его словам, к разработке «Кяпаза» была привлечена компания Mobil Oil, которая инвестировала в это месторождение порядка 80 миллионов долларов.

«Уже началось изучение и оценивание объемов запасов месторождения. Точных цифр не было, просто все прогнозировали немалый объем запасов. Но, когда мы начали подписывать соглашения с подрядчиком, деструктивную роль сыграла российская сторона. Российские нефтяные кампании тоже хотели участвовать в разработке месторождения, но тогда Ельцин и им этого не позволил» – сказал он.

Эксперт также добавил, что во время вышеупомянутых событий, геологические карты акватории Каспия были у нас и в Москве.

«То есть достоверных карт касательно серединной части месторождения у Туркменистана не было. Поэтому они не знали точно, в какой части находится это месторождение. Им эту информацию передали русские, и туркмены узнали, что месторождение находится в серединной части прямо на морских границах Азербайджана и Туркменистана. Так как, пока еще не был определен статус Каспия, по международному праву, как стране открывателю месторождения, она принадлежала нам. Однако потом русские начали весь этот сыр бор, настроив в итоге туркменов против нас», — сказал он.

Исмаилов добавил, что данный вопрос обсуждался на уровне президентов в конце 90-х: во время обсуждения данного вопроса в Турции имела место словесная перепалка между Гейдаром Алиевым и Сапармурадом Ниязовым.

«Тогда Гейдар Алиев, как мудрый человек, пошел на уступку и предложил Ниязову поделить месторождение «50 на 50». Но Ниязов отказался, утверждая, что месторождение принадлежит им, и даже объявил тендер. Интересно, что победителем тендера оказалась компания Mobil oil, которая отказалась от договора с нами и подключилась к туркменскому тендеру.

Тогда уже азербайджанская сторона заявила, что обратится в международный суд, и вопрос завис в воздухе. В итоге Mobil oil отказалась и от туркменского тендера. Но, Mobil oil, заручилась поддержкой Азербайджана Туркменистана на счет того, что в случае разработки в будущем данного месторождения, приоритет будет отдан именно этой компании, которая, как мы отметили, уже вложила в него деньги», — отметил он.

Эксперт считает, что если сейчас стороны пришли к согласию, то они пришли к ним на условиях, которые предлагал Гейдар Алиев.

«50 на 50» — это оптимальное решение вопроса, когда интересы ни одной из сторон не будут ущемлены. Нужно также сказать, что нефтяные месторождения чисто нефтяными не бывают, там, рядом находятся и большие газовые месторождения. Если они будут найдены, то это позволит увеличить транспортировку газа по южному газовому коридору», — резюмировал Исмайлов.