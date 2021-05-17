Стороны инцидента в Дманиси пришли к примирению

“Инцидент в Дманиси не следует рассматривать как этническую проблему”.

Как передает АПА, об этом заявила депутат парламента Грузии, бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии Теона Акубардия.

Она отметила, что правительство должно расследовать причины инцидента и предотвратить манипулирование этническими вопросами.

«Ситуация в Дманиси, как мы видели, была очень напряженной. Тем не менее, никто не должен рассматривать это через призму этнической проблемы. Грузия и Азербайджан имеют стратегическое партнерство и дружеские отношения. Правительство Грузии должно надлежащим образом расследовать этот факт, всеми возможными средствами препятствовать в будущем любым недружественным группам или манипулированиям этническими вопросами ”, — сказала Теона Акубардия.

Отметим, что сегодня в Дманиси было достигнуто примирение между сторонами инцидента. В ходе встречи в мэрии Дманиси состоялась встреча с участием религиозных деятелей с обеих сторон и представителей властей. В ходе встречи между сторонами было достигнуто примирение.