Сторонница ИГ развалила правящую коалицию в Норвегии

После добровольной отставки министра финансов Норвегии Сив Йенсен, о которой она объявила в понедельник, 20 января, в стране развалилась правящая коалиция. Причиной ухода Йенсен из кабинета консервативного премьер-министра Эрны Сульберг стал спор о возвращении в Норвегию предполагаемой сторонницы террористической организации «Исламское государство» (ИГ), указывает информагентство Reuters.

На прошлой неделе кабинет министров Норвегии заявил о намерении помочь вернуться в страну из Сирии предполагаемой стороннице ИГ и ее двум детям. В 2013 году эта женщина, которой сегодня 29 лет, покинула Норвегию и позже была задержана по подозрению в членстве в «Исламском государстве».

В пятницу, 17 января, она вместе с детьми вернулась в Норвегию. В знак протеста Сив Йенсен, возглавляющая правую «Партию прогресса», покинула пост министра финансов страны. «Я привела нас в правительство и теперь вывожу партию из него», — такими словами политик прокомментировала свое решение. (DW)