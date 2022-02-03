Президент Национальной Академии Наук Азербайджана Рамиз Мехтиев cреагировал на требования о его отставке, которое озвучили накануне несколько ученых, включая директора института Истории и депутата парламента.

Правда, на этот раз Мехтиев не стал делать это лично, хотя в прежние времена публиковал в сайте НАНА гневные ответы своим критикам. Как сообщает «Туран», сегодня роль защитника Мехтиева взял на себя директор Института Археологии, этнографии и антропологии Аббас Сеидов.

В материале на сайте НАНА (science.az) он назвал критиков Мехтиева «лжецами». Сеидов напомнил, что Мехтиева избрали на общем собрании сами академики, назвав его кадровую политику «успешной». Сеидов считает, что заслуги Мехтиева умышленно замалчиваются теми, кого он уволил с должности. При этом он называет Мехтиева «новатором», а его противников «кляузниками».

Данное выступление директора института было разослано пресс-службой НАНА по всем азербайджанским СМИ, что может говорить о личном указании Мехтиева.

Выступление Сеидова может означать, что некогда всесильный глава президентской администрации решил контратаковать своих противников.