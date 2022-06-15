Президент Владимир Зеленский примет участие в саммите НАТО, который состоится в конце июня в Испании.

Как передает # со ссылкой на украинские СМИ, его приглашение подтвердил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на брифинге в Гааге после встречи лидеров семи стран НАТО 14 июня. Об этом сообщила пресс-служба НАТО.

Генсек отметил, что Украине необходима мощная помощь на перспективу.

«Сегодня дискутировали о подготовке к саммиту, включая необходимость мощной поддержки для Украины – как краткосрочной, так и более отдаленной перспективы. Я с нетерпением ожидаю возможности поздравить президента Зеленского, который обратится к лидерам НАТО во время нашего саммита», – сказал Столтенберг.

По его словам, Альянс «укрепил способность защищать каждый дюйм территории союзников по НАТО».

28-30 июня в испанском Мадриде состоится саммит НАТО, который рассмотрит современные вызовы для европейской и евроатлантической безопасности, пути дальнейшей трансформации Альянса и примет новую Стратегическую концепцию.