Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие в восьмом заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины на авиабазе «Рамштайн» в Германии.

Как передает # со ссылкой на «Укринформ», об этом говорится в пресс-релизе Альянса.

Отмечается, что в рамках встречи, на которой будет председательствовать министр обороны США Ллойд Остин, актуальным вопросом будет кризис Украине и связанные с ним проблемы безопасности, с которыми сталкиваются члены НАТО и ее партнеры.

«На полях этой встречи генсек проведет двусторонние встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым и другими высокопоставленными должностными лицами», — заявили в НАТО.

Ранее сообщалось, что заседание пройдет 20 января. Германия и США обсудят вопрос предоставления Киеву БМП и системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.