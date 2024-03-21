Госсекретарь США Энтони Блинкен завтра посетит Израиль.

Об этом сообщает # со ссылкой на газету The Times of Israel.

Блинкен встретится с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и членами Военного кабинета этой страны.

Издание отмечает, что Блинкен отправится в Израиль после посещения Саудовской Аравии и Египта.

Некоторое время назад пресс-служба Госдепартамента США сообщила, что Блинкен во время своего визита на Ближний Восток обсудит освобождение всех заложников и увеличение объема гуманитарной помощи Газе.

Было отмечено, что госсекретарь США намерен обсудить усилия по достижению соглашения о немедленном прекращении огня в секторе Газа.

По данным радио «Кан», запланированное на сегодня заседание кабинета безопасности Израиля отложено до начала следующей недели.