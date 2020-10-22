Столтенберг рассказал о реакции НАТО на рост ядерного арсенала РФ

Союзники по НАТО принимают меры, адаптируют и расширяют свои возможности в связи с растущим российским ядерным арсеналом, заявил в четверг в ходе пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Сегодня мы оценили наш прогресс… Мы адаптируем наши разведывательные и военные возможности» — заявил Столтенберг, говоря о реакции союзников. По его словам, у России «растущий ядерный арсенал».

«Это серьезная проблема, она становится все более масштабной и актуальной», — добавил Столтенберг. «Мы адаптируемся к этому. Это касается и получения разведданных, и проведения учений», — добавил генсек НАТО.

Столтенберг также заявил, что североатлантический альянс считает необходимым продление на год договора СНВ-3. «Союзники (по НАТО) придают важную роль продлению СНВ-3, срок действия которого истекает в начале следующего года», — сказал он.

Генсек НАТО констатировал, что в этом вопросе «заметен прогресс» в последние дни. «Мы не должны оказаться в ситуации, когда не будет никаких договоров, контролирующих количество ядерного оружия», — добавил он. (interfax.ru)