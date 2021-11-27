Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию снизить «напряженность» на границе с Украиной. Такое заявление он сделал 27 ноября в интервью немецкой газете Welt an Sonntağ.

«Я призываю Россию к снижению напряженности. В то же время мы остаемся открытыми для диалога с Россией. Диалог важнее тогда, когда высока напряженность», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что несмотря на то, что НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией, она продолжит поддерживать Украину.

«Мы продолжим поддерживать Украину политически и практически, чтобы страна могла защитить себя от агрессии», — уточнил генсек.

Он добавил, что НАТО остается начеку и внимательно следит за ситуацией на украинской границе.

Прокомментировав ситуацию о якобы имеющем место скоплении российских войск у границы, Столтенберг сообщил, что не готов расценивать это «исключительно как блеф» (lenta.ru)