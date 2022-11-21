Миссия под руководством НАТО KFOR, отвечающая за обеспечение стабильности в Косово, остается наготове после провала переговоров между Приштиной и Белградом по автомобильным номерным знакам.

Как сообщает «Европейская правда», об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг после телефонного разговора с главой дипломатии ЕС Жозепом Борелем.

«Мы разочарованы тем, что не удалось разрешить спор по номерным знакам. Сейчас время ответственности и прагматических решений. Следует избегать эскалации. Силы НАТО KFOR остаются наготове», — отметил Столтенберг.