Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил на полях Всемирного экономического форума в Давосе проведение консультаций между странами НАТО об отправке танков и других современных вооружений на Украину. Об этом сообщило в среду агентство Reuters.

«В НАТО проходят консультации о [поставках] основных боевых танков [в Украину]», — цитирует генсека агентство. Он также заявил, что Украине нужны не только танки, но и «больше систем ПВО», а также «запчасти, боеприпасы и обслуживание уже переданной техники».

Столтенберг в очередной раз повторил, что НАТО, по его мнению, должна сделать все, чтобы Россия «не победила в войне» в Украине. По его мнению, сейчас «происходит ключевой момент конфликта», и от военных поставок НАТО, якобы, «зависят перспективы мирного урегулирования».