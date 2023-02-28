«После холодной войны многие верили в то, что с Россией будет налажено лучшее отношение, однако Путин выбрал дистанцирование от сотрудничества и диалога, он отказался выполнять обещания».

Как сообщает #, об этом генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, выступая на Северном саммите SAMAK в Хельсинки.

«Путин сокрушил фундаментальные принципы глобальной безопасности, напал на соседние страны и попытался расшатать наши демократии», — отметил глава НАТО.

Столтенберг назвал приостановку участия в Договоре о СНВ последним примером неуважения Москвы международных норм.

«Мы должны признать, что окончание войны не вернет наши отношения с Россией в нормальное русло. Назад дороги нет», — подчеркнул Столтенберг.