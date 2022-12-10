Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что конфликт в Украине может перейти в противостояние между Россией и НАТО. Об этом он заявил в ток-шоу Lindmo на норвежском телеканале NRK.

По словам Столтенберга, конфликт в Украине может выйти из-под контроля и перерасти в большое противостояние между РФ и НАТО.

«Боюсь, что (конфликт. — «Газета. Ru») в Украине выйдет из-под контроля и перерастет в большую войну между НАТО и Россией. Но я уверен, что мы этого избежим», — поделился генсек НАТО.

Он добавил, что только сильная Украина может обеспечить мир, так как иногда слова становятся бесполезными.

«Я ощущаю, что все очень серьезно. Это судьбоносное время для Европы и Норвегии. Если что-то пойдет не так, все может обернуться ужасным образом», — подчеркнул Столтенберг.