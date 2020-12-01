Столтенберг: «НАТО должна усилить присутствие в регионе Черного моря»

НАТО должна продолжить укрепление своих позиций в регионе Черного моря в свете «усиления российского военного присутствия в Крыму», анексированном у Украины. Об этом в понедельник, 30 ноября, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе. Его комментарий последовал в преддверии Совета министров иностранных дел стран-членов НАТО, который пройдет 1-2 декабря в формате телеконференции.

«Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие (в регионе Черного моря), не в последнюю очередь — в Крыму. В этом состоит причина, почему мы должны и дальше увеличивать наше присутствие в регионе», — подчеркнул Столтенберг.

«Черноморский регион имеет стратегическое значение для НАТО и всех ее союзников… Мы тесно сотрудничаем с ценными для нас партнерами — Грузией и Украиной. В этой связи НАТО сохраняет значительное присутствие в черноморском регионе и будет в дальнейшем еще более тесно взаимодействовать с Украиной и Грузией», — подчеркнул он.

«Мы видим, что Россия продолжает нарушать территориальную целостность и суверенитет этих двух стран, в частности, путем незаконной аннексии Крыма и присутствия российских войск в части Грузии», — указал далее Столтенберг. (DW)