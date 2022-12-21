Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг может стать главой Международного валютного фонда (МВФ), сообщает телеканал ТВ2.

По данным канала, назначение Столтенберга на новую должность может состояться после истечения срока его полномочий на посту главы альянса, то есть до 1 октября 2023 года.

Ранее Йенс Столтенберг заявил, что пока не думает о продлении своего мандата на посту главы Североатлантического альянса.

По словам Столтенберга, в настоящее время он сосредоточен на своих текущих обязанностях.

При этом Столтенберг, который занимает пост генерального секретаря НАТО с 1 октября 2014 года, уверен, что страны альянса смогут найти ему достойную замену.