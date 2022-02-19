Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что стремление российской стороны уменьшить присутствие сил альянса на собственных границах приведет к обратному эффекту. Об этом он сказал на Мюнхенской конференции по безопасности, сообщает РИА «Новости».

По его словам, кризис, который наблюдается в настоящий момент, свидетельствует о важности трансатлантических отношений для безопасности Европы. Столтенберг также подчеркнул, что у НАТО оборонная функция и блок не представляет угрозы ни для кого, в том числе и для России.

«Если цель Кремля иметь меньше НАТО на своих границах, он лишь получит больше НАТО», — заявил генсек.

Он добавил, что альянс прибегнет к необходимым мерам для защиты своих членов, а если Россия захочет разделить блок, это сделает его «еще более единым».