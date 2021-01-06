Столкновения между сторонниками Трампа и полицией произошли в Вашингтоне

Столкновения между сторонниками действующего президента США Дональда Трампа и полицией произошли в Вашингтоне, сообщает Fox News.

Протестующие собрались недалеко от Белого дома накануне голосования конгресса по результатам президентских выборов, чтобы поддержать заявления главы государства о фальсификации, указано в сообщении.

В результате столкновений с полицией были задержаны по меньше мере шесть участников акции за различные нарушения, в числе которых хранение оружия и боеприпасов, а также нападение на сотрудника правоохранительных органов.(Газета.Ru)