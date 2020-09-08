Столичный метрополитен теряет выручку, но цены за проезд останутся прежними…

За месяцы пандемии коронавируса COVID-19 и карантина, периодическая приостановка работы метрополитена привела к сокращению доходов столичной подземки. На этом фоне вспоминаются официальные заявления, что доходы от перевозки пассажиров не окупают расходов. Приведет ли снижение доходов к повышению цены за проезд? В самом метрополитене отрицают возможность повышения тарифа.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном росте цены на проезд в метро, пресс-секретарь бакинского метрополитена Бахтияр Мамедов отметил, что пока ведомство не обращалось по этому вопросу в тарифный совет. «Этот вопрос не стоит на повестке дня», — добавил он.

О росте цены на проезд в общественном транспорте на своей странице в Facebook написал экономический эксперт профессор американского Rutgers University Губад Ибадоглу. По словам экономиста, заявление представителя Бакинского транспортного агентства (BNA) о том, что «неправильно превращать такси в повседневное транспортное средство, для этого существует регулярный пассажирский транспорт», свидетельствует о намерении повысить стоимость проезда в общественном транспорте.

«Скорее всего, сначала поднимут тарифы на услуги такси, а потом на общественный транспорт, в том числе на метро. Стоимость проезда в общественном транспорте станет 50 копеек. Поэтому знайте, что представитель БТA никогда не говорит впустую, он сказал это в нужное время и в нужном месте», — написал Ибадоглу.

Будет ли повышен тариф на этот популярный общественный транспорт во время пандемии? Скажем от себя, что вопросы в этой плоскости не случайны, а ответы кроются не только в заявлениях чиновников профильных ведомств, но в самих экономических предпосылках, кстати, обрастающих новыми тревожными деталями. Работающий с перерывами из-за пандемии коронавируса COVID-19 Бакинский метрополитен выручил от пассажирских перевозок 18 млн 572,5 тыс. манатов, что на 45,3% меньше, чем за первую половину минувшего года, сообщили в Государственном комитете статистики.

По данным этого ведомства, в первой половине текущего года услугами бакинской «подземки» воспользовалось 64,1 млн пассажиров и это на 45% меньше, чем за сопоставимый период прошлого года. Статистика также проливает свет на сокращение числа сотрудников Бакинского метрополитена. Так, на начало июля этого года число работников метрополитена составило 4210 человек. Получается, что только за год в метро лишились работы 69 человек (1,6%). Также сообщается, что среднемесячная заработная плата в метро составляет 851,9 манатов (+2,4%), или $501.

За два дня до начала нового учебного года в столице Азербайджана вновь заработает метро. Метрополитен возобновит работу в воскресенье, хотя до конца сентября движение общественного транспорта в выходные дни запрещено. Начала работы метрополитена утомленные загруженностью автобусов горожане ожидают с нетерпением. По мнению граждан, в условиях отсутствия метро переполненные автобусы стали главной угрозой распространения коронавируса. Не понимают пассажиры и причин прекращения деятельности метрополитена, поскольку рисков заразиться в забитых до отказа людьми городских автобусах гораздо больше.

Комментируя этот вопрос помощник Президента Азербайджана, завотделом Администрации главы государства по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев заявил журналистам, что «из-за наличия проблем с вентиляцией и поскольку это замкнутое пространство, пока мы не можем рисковать». Вот только вопрос о несоразмерно более высоких рисках заражения в переполненных городских автобусах остается открытым. А потому оставим за скобками заботу о здоровье граждан и обратимся к цифрам. Согласно последним заявлениям правительства, текущий тариф за проезд на уровне 30 копеек не окупает стоимость пассажироперевозок. По данным официальных источников, расходы на перевозку одного пассажира достигают 52 копеек.

Отсюда следует, что уменьшение числа пассажиров в период пандемии, соответственно, увеличивало расходы на перевозку, а значит, и себестоимость обслуживания. Стоимость пассажироперевозок во время жесткого карантина могла бы серьезно возрасти. На это указывают официальные данные о снижении числа пассажиров — перед закрытием метро ежедневный пассажиропоток в «подземке» сократился до 170 тыс. с прежних 600 тыс. человек. В обществе полагали, что прекращение работы «подземки» не решило проблем и убытки от периодического простоя метрополитена могут быть покрыты за счет пассажиров. А потому не может не радовать заявление транспортного ведомства, не обсуждающего вопрос повышения тарифов. Будем надеяться, что это действительно так.