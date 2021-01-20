Стоит ли открывать дорогу армянам через Кельбаджар – вопрос в подходах

По всей видимости, за спинами российских миротворцев армяне Нагорного Карабаха чувствуют себя все более уверенно. В понедельник тамошние активисты на некоторое время перекрыли участок трассы в районе карабахского села Дрмбон (Хейвалы) и остановили проезжавшую там в сопровождении миротворцев колонну азербайджанских фур, передает «Кавказский узел».

Азербайджан активно занимается восстановлением Шуши. Дорога туда еще строится, но необходимые материалы и оборудование подвозятся уже сейчас, по грунтовке, а также через территорию, контролируемую российским контингентом, в сопровождении миротворцев.

Миротворцы приблизились к вышедшей на трассу группе людей и приняли от них некое письмо с подписями. Оно оказалось на имя командующего миротворческим контингентом РФ в Карабахе генерала Рустама Мурадова, и в нем содержалась просьба посодействовать в возможности беспрепятственного передвижения жителей Мартакертского района в Армению, по автомагистрали Варденис – Мартакерт (азербайджанское название — Агдере).

Как известно, после войны единственным путем сообщения между Арменией и зоной под миротворцами является Лачинский коридор. А до этого Армению и Нагорный Карабах связывала также вышеупомянутая дорога через Кельбаджарский район. Она не функционирует с тех пор, как незаконных армянских поселенцев района сменили азербайджанские военные.

И вот теперь, как сообщили представителям российского миротворческого контингента участники акции протеста на трассе, жители Нагорного Карабаха должны иметь возможность проезжать в Армению по контролируемой Азербайджаном территории, а не только по Лачинскому коридору.

Жители села Дрмбон (Хейвалы) заявили, что миротворцы сопровождают азербайджанские фуры, проезжающие по «их» территории, и настаивают на предоставлении им аналогичной возможности. «Основное требование участников акции — чтобы армяне Нагорного Карабаха также имели возможность беспрепятственного передвижения в сопровождении миротворцев по тем отрезкам дорог, которые перешли под контроль Азербайджана», — заявил «Кавказскому узлу» один из тамошних «активистов» Давид Галстян.

Он выразил возмущение тем, что местным жителям приходится ехать в Армению в объезд через Лачинский коридор. «Почему житель села Гетаван Мартакертского района, чтобы повидаться с родными в Варденисе, не может поехать прямо туда по дороге через Карвачарский район (Кельбаджар), а должен сделать большой круг по Лачинскому коридору? Почему, если дороги открыты для азербайджанской стороны, то закрыты для армянской стороны? Почему жители Аскерана, чтобы поехать в Мартакерт, должны проехать более 100 километров, а не могут ехать по дороге, которая функционировала до войны? В нашем письме мы обращаем внимание на все эти вопросы, тем более что, согласно трехстороннему договору о перемирии, есть пункт, что все транспортные коммуникации должны быть открыты для всех сторон», — подчеркнул Галстян.

По его словам, колонну азербайджанских фур жители Дрмбона (Хейвалы) ждали с раннего утра до 14.00. На момент передачи письма собралось около 50 жителей и до 15 автомобилистов. «К сожалению, армянские власти не поднимают эту проблему. Потому это сделали мы, простые жители Арцаха», — заявил Галстян.

Тут, конечно, нужна соответствующая реакция и официального Баку. Ведь эти люди живут на территории Азербайджана, и не в их компетенции решать вопросы открытия дополнительных транспортных путей между нашей страной и Арменией.

Интересен тут еще один момент – в YouTube появилось видео этой самой передачи письма российскому офицеру-миротворцу. Имя его не называется, но интересно, что в общении с армянами он употребляет формулировку «Арцах», а не Нагорный Карабах. Кроме того, он сообщает армянам, что запретил азербайджанцам, едущим в колонне, пользоваться мобильными телефонами, потому что они могут снять то, что «может быть, показывать не надо». Кому не надо? Разве на этих грузовиках едут не граждане Азербайджана по территории Азербайджанской Республики?

Эти события взялись прокомментировать # известные эксперты.

Политолог, депутат парламента Расим Мусабеков:

— Эти вопросы однозначно оценивать сложно. С одной стороны, если ориентироваться на документы, то там предусмотрен для связи карабахских армян с Арменией Лачинский коридор, и ни о каком дополнительном пути речи не идет. Но с другой стороны, там же есть пункт о разблокировании коммуникаций. И в этом смысле армяне могут, по крайней мере, просить (а они не требовали, а обратились с петицией), чтобы решили их конкретную житейскую проблему. Действительно, им для того, чтобы попасть в эту близкую географически часть Армении, нужно вкруговую чуть ли не 400-500 км – если ехать через Лачин, потом обогнуть Севан, и т.д.

Я думаю, с учетом того, что азербайджанские автомобили используют дорогу через Агдере, то условно, по какому-то графику (например, один-два раза в день) в сопровождении миротворцев небольшая колонна из жителей вот этих сел может проследовать и через территорию Кельбаджара в Варденис, и обратно.

Это будет, во-первых, тоже шаг к реинтеграции этой территории в азербайджанское пространство. Так у них появится больше доверия к азербайджанским властям. И одновременно, эта возможность побудит армян более спокойно относиться к использованию этой же дороги через Агдере в Кельбаджар азербайджанскими колоннами. Ведь в Кельбаджаре предстоят восстановительные работы, строительство, и использование этой короткой дороги через Агдере очень бы нам пригодилось. И безопасность этой дороги очень бы повысилась – ведь она очень нужна и карабахским армянам, и азербайджанцам. Поэтому, я полагаю, что этот вопрос можно было бы рассмотреть в конструктивном ключе.

Кроме того, в отличие от Лачинского коридора, дорога на Варденис через Кельбаджар, как и тамошний участок границы с Арменией, полностью под контролем азербайджанских военных и пограничников. Так что, чем больше армян будут осуществлять переход под нашим контролем, тем лучше.

Ринат Ковбасюк, глава Украинской политологической ассоциации имени Френсиса Фукуямы, политэксперт Киевского национального университета имени Тараса Шевченко:

— Считаю, что не стоит отходить от предыдущих договоренностей. Любые изменения по поводу планирования маршрутных сетей в Карабахском регионе, могут стать возможными только тогда, когда Баку полностью возьмёт регион под свой контроль.

Как по мне, это похоже на очередную провокацию против Азербайджана, чтобы создать новый виток конфликтной ситуации, и в будущем на этом основании отступить от мирного урегулирования карабахского конфликта.

Если Баку уступит, появятся новые требования, поэтому я бы рекомендовал азербайджанским властям жёстко отстаивать предыдущий формат договоренностей и ни в коем случае не пытаться что-то в данном раскладе менять.

Очевидно, что Пашинян, подписавший мирный договор в безвыходной ситуации для Армении, не имея возможности что-то изменить, пытается использовать местное население в качестве живого щита с целью создать новый виток хаоса в регионе, чтобы в ближайшем будущем у армянской стороны были веские основания изменить условия мирного урегулирования. Как собственно я и отмечал раньше, армяне, несмотря на громогласные заявления, не готовы к реальному миру, поэтому армии Азербайджана нужно быть начеку.