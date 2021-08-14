С ноября прошлого года перед Арменией стоит задача по установлению мира с Азербайджаном и разблокировке коммуникационных сообщений. Казалось бы стране должно быть выгодным скорейшее решение этого внешнеполитического вызова. Мир принесет стабильность, а потом наступит развитие экономики и оживление внешних связей. Однако, как показывают события последних месяцев, армянское общество боится вопроса разблокировки коммуникационных сообщений как черт ладана.

Так, на днях лидер Демократической партии Арам Саркисян решил внести свою лепту в развитие этой темы. По его словам, разблокировка коммуникаций в регионе в нынешнем виде может содержать многочисленные подводные камни для Армении.

«Если мы говорим об односторонней разблокировке, которая всего лишь откроет Турции путь в Нахчыван и затем в Азербайджан по территории Армении, то это нам не нужно. Мы всего лишь окажемся в новой блокаде и новом тюркском «мешке»», — сказал Саркисян.

По его мнению, разблокировка будет интересна Армении в том случае, если она получит железную дорогу в Тегеран через Нахчыван, а далее — в порты Персидского залива. «Только так Армения сможет стать связующим звеном между европейскими странами и Персидским заливом. Транзитные функции, помимо экономической выгоды, сулят Армении еще и дополнительные гарантии безопасности», — считает политик, выражая надежду, что ради бесперебойных грузоперевозок десятки государств будут заинтересованы в стабильности и безопасности региона.

«Но если мы всего лишь открываем дорогу Турции в Азербайджан через Нахчыван, то вновь оказываемся в блокаде. Я сильно сомневаюсь, что власти Армении осознают этот факт», — отметил Саркисян.

Говоря о том, что Армении необходима железная дорога в сторону Ирана, Саркисян предпочитает не упоминать факт отсутствия этого сообщения у Еревана. Ведь железную дорогу нужно еще построить. Вопрос лишь в том, откуда нищая Армения, чей внешний госдолг по состоянию на 31 июля 2020 года составляет $5,57 млрд, найдет деньги для строительства железной дороги в Иран через Нахчыван?

Участок дороги от станции Ерасх (Армения) до Садарака (граница Нахчыванской АР) протяженностью 4 км полностью разобран. Протяженность пути на участке железной дороги Садарак–Шарур–Нахчыван–Джульфа–Ордубад составляет 190 км. Этот участок железной дороги работает, но в локальном режиме. Вместе с тем 70% путей требует капитального ремонта для прохождения тяжелых составов.

Однако в приоритетах Азербайджана, Турции и России создание Зангезурского коридора, к которому Армении предлагают присоединиться через станцию Мегри. Тем самым Ереван получит доступ к железнодорожному сообщению сразу в оба направления — Иран и Турцию. А желание Армении получить доступ к Ирану через Нахчыван никого из региональных игроков не интересует. К тому же железные дороги Армении принадлежат России. В этой связи Армения даже не имеет никаких рычагов по продвижению своего намерения.

К тому же, мечтая об открытии железной дороги из Армении в Иран через территорию Нахчывана, армянские эксперты должны понимать, что для этого сперва потребуется признать принадлежность этого эксклава Азербайджану и окончательно отказаться от притязаний к ней. Готова ли Армения на эту «жертву»?