Продолжается свободный проезд гражданских автомобилей по дороге Ханкенди-Лачин, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях.
Как сообщает AПА, сегодня в 08:47 на основании обращения Международного комитета Красного Креста 3 автомобиля марки Toyota Land Cruiser, принадлежащие Международному комитету Красного Креста, проехали через территорию проведения акция с направления Ханкенди в направлении Лачина.
В одном из автомобилей находились 3 тяжелобольных лиц армянского происхождения, которых доставляли в Армению.
Участники акции отошли от дороги и открыли коридор для проезда автомобилей.
Азербайджанское государство и участники акции еще раз продемонстрировали, что у них нет проблем с мирным армянским населением.