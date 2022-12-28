Продолжается свободный проезд гражданских автомобилей по дороге Ханкенди-Лачин, где проходит акция протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на временно подконтрольных российским миротворцам территориях.

Как сообщает AПА, сегодня в 08:47 на основании обращения Международного комитета Красного Креста 3 автомобиля марки Toyota Land Cruiser, принадлежащие Международному комитету Красного Креста, проехали через территорию проведения акция с направления Ханкенди в направлении Лачина.