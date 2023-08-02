Как известно, что в 1996 году в целях обеспечения исторической социальной справедливости всем гражданам страны, родившимся до 1997 года, были выданы приватизационные чеки. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и дают право на собственность. Так, на приватизационных чеках написано: «Эти приватизационные чеки обеспечены государственным имуществом Азербайджанской Республики». Стоимость каждого из этих чеков одинакова.

Если приватизационные чеки были выданы гражданину в 1996 году на бессрочный период, то эти бумаги, закрепляющие право на собственности, не могут быть изъяты из обращения. Потому как статьи 13 и 29 Конституции гласят, что право собственности должно быть защищено. Поэтому приватизационные чеки должны быть либо возвращены в обращение, либо компенсированы в той или иной форме. Не следует забывать, что все еще есть множество государственных предприятий, которые на сегодня не приватизированы.

Это Государственная нефтяная компания, Бакинский метрополитен, AZAL, ОАО «Азербайджанские железные дороги», входящие в состав Государственного инвестиционного фонда и открытые для приватизации. Кроме того, в будущем к процессу приватизации могут привлечь университеты, профессионально-технические училища, больницы и промышленные объекты, работающие на основе контрактов.

Каким образом можно рассчитать стоимость приватизационных чеков?

Как сообщил Feso.az доктор экономических наук, профессор Эльшад Мамедов, сегодня определить реальную и номинальную стоимость приватизационных чеков можно различными путями:

«Номинально в пункте 6 раздела 3 Первой Государственной программы по приватизации указано, что «номинальная стоимость каждого чека, включаемого в приватизационный пай, является материальным эквивалентом, защищенным от воздействия инфляции, и составляет 1/32 000 000 государственного имущества Республики Азербайджана».

Это означает, что стоимость имущества в расчете на один приватизационный пай имеет материальный эквивалент, который также защищен от влияния инфляции. Рассчитать эту номинальную стоимость возможно в соответствии с Правилами Госкомимущества «Определение цены государственного приватизационного опциона», утвержденными приказом № 222 от 12.12.1997 г. и зарегистрированными Министерством юстиции Азербайджанской Республики 19.12.1997 г. с регистрационным номером № 75. Так, пункт 2 этих Правил гласит, что «Цена государственного приватизационного опциона определяется в размере 0,1 процента от средней цены продажи государственных приватизационных чеков (паев), сформированных на чековых аукционах, но не менее 2000 манатов».

После выпуска государственных приватизационных паев (чеков) в 1997 году из приказа № 222 от 1997 году Госкомимущества, которым определена цена опционов на участие иностранных инвесторов, известно, что номинальная стоимость каждого государственного приватизационного чека, выданного общенациональным лидером каждому гражданину, составляет 500 долларов США, и учитывая, что на один пай приходится 4 приватизационных чека, то стоимость одного пая составляет 2000 долларов США. Экономическая политика государства регулируется принимаемыми им законами.

Если реальная стоимость государственного имущества, которое может быть приватизировано, составляет 200 миллиардов манатов, то 65 процентов от него оценивается в 130 миллиардов манатов. На сегодняшний день на руках у населения находится примерно 1 600 000 не использованных приватизационных паев (в каждой имеется по 4 приватизационных чека). А это составляет в реальном трудовом эквиваленте 81 тысячу манатов. То есть в настоящее время реальная стоимость имущественного эквивалента в расчете на один государственный приватизационный пай составляет 81 тысячу манатов.

В 1997 году, согласно приказу № 222 Госкомитета по недвижимости, цена одного приватизационного пая была рассчитана в размере 2000 долларов США. С учетом инфляции последних 25 лет, с учетом приказа Комитета по имуществу № 222, сегодня стоимость имущественного эквивалента каждого приватизационного пая возросла в 10 раз — до 20 000 долларов США.

Также из «Правил торговли, общественного питания, бытовых и других видов услуг в Азербайджанской Республике», утвержденных постановлением Кабинета Министров № 39 от 8 февраля 2018 года, известно, что купля-продажа иностранной валюты и ценных бумаг, акций, облигаций, государственных приватизационных чеков регулируется законодательством.

По словам экономиста, сегодня на освобожденных от оккупации территориях необходим инвестиционный портфель в десятки миллиардов манатов:

«Согласно информации, около 600 тысяч приватизационных паев хранятся у местных и иностранных инвесторов. А граждане страны с надеждой хранят 1 миллион паев на протяжении 25 лет. Вовлечение в этот процесс приватизационных чеков может увеличить объем местных инвестиций и хорошо сказаться на обороте. Учитывая, что приватизационные чеки являются ценными бумагами, признанными государством, государство может разрешить использование оставшихся приватизационных чеков в инвестиционном потоке в рамках соответствующей программы.

Следует учесть, что приватизация – это процесс, основанный на исторических, политических, экономических и социальных основах. Этот процесс основан на принципах справедливости и равенства, предоставленных гражданам Конституцией страны. Таким образом, приватизационные чеки являются юридически действительными государственными ценными бумагами. Стоимость чеков, оставшихся на руках у граждан, должна рассчитываться в соответствии с сегодняшним процессом и ценами».

Отметим, что найти подробную информацию о приватизационных чеках можно по следующей ссылке:

https://m.facebook.com/groups/668471343515846/posts/1577668382596133/