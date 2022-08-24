Незаконные постройки в Баку, возведенные на территориях, где строительство вестись не должно, превратились в настоящую головную боль для населения. Особенно эта проблема актуальна в бакинских поселках – частные дома и коммерческие объекты располагаются на территориях, предназначенных для коммунальной инфраструктуры. Жилые дома построены на участках, через которые пролегают трубопроводы и линии коммуникации. Хотя любое строительство в подобных местах запрещено, муниципалитеты и местные исполнительные власти в обход закона продавали эти земельные участки, которые впоследствии застраивались жилыми домами или коммерческими объектами.

С подобной проблемой столкнулись жители нового массива поселка Забрат, проживающие по улице Салатын Аскеровой. На близлежащих улицах поселка была проведена система канализации, а когда дошла очередь до улицы Салатын Аскеровой, то оказалось, что участок для прокладки канализационной линии упирается в забор, ограждающий территорию частного дома.

Жители домов, располагающихся по этой улице, обратились к владельцу данного участка, чтобы тот позволил снести забор и провести канализационную линию, на что он ответил отказом. Понятное дело, что никто не согласится на то, чтобы по принадлежащему ему земельному участку проходила канализационная линия. Хотя земельный участок был продан со стороны соответствующей структуры без учета прокладки в будущем коммунальной инфраструктуры, нынешний владелец имеет право не пускать никого на свою собственность. Тем более что никто не компенсирует нанесенный ему ущерб в случае прокладки канализационной линии. Как не парадоксально, хотя нынешний владелец незаконно приобрел земельный участок, на котором после построил дом, закон на его стороне, так как по документам этот объект считается частной собственностью.

По этой причине жалобу жителей не рассматривают местная Исполнительная власть и муниципалитет.

Этот конкретный случай актуализирует масштабную в рамках Баку проблему. Дело в том, что на принадлежащих ответственной за прокладку водопроводной и канализационной линий ОАО Azersu охраняемых территориях, где расположены магистральные линии, гидротехнические сооружения и другие объекты, находятся свыше 5 тысяч частных домов, промышленных и коммерческих объектов. Из этого показателя 4 тысячи строений приходятся на Баку. Территории так застроены, что невозможно провести какие-либо коммунальные линии.

В подобном случае единственным выходом из сложившейся ситуации является коллективное обращения жителей домов по данной улице в суд, чтобы эта инстанция приняла необходимое решение.

При этом линия прокладки канализационной линии не проходит непосредственно через дом, поэтому вопрос не стоит о сносе здания. А тем временем пока этот вопрос не нашел своего решения, часть домов остается без канализационной системы. При этом сам владелец участка из-за того, что двери его дома выходят на другую улицу может пользоваться проложенной там канализационной линией, обрекая часть своих соседей на лишения.

Это значит, что по улице, носящей имя национального героя Азербайджана, будут стекаться сточные воды и распространяться антисанитария…