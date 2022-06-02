По мнению украинских и западных военных экспертов завершилась весенняя фаза войны России против Украины. Так получилась, что она продолжалась почти сто дней и сейчас можно подвести первые итоги.

Если говорить о военных результатах, то они характеризуются для российских вооруженных сил как в большинстве своем провальные.

Во-первых, не удалось захватить Киев, Харьков и другие крупные города на севере Украины. Более того, по разным причинам российская армия оказалась неготовой к упорному украинскому сопротивлению, и для нее оказалось невозможным закрепиться даже на достигнутых рубежах. Потери в живой силе и технике оказались столь велики, что в последних числах марта появилась реальная угроза окружения значительной российской группировки вблизи Киева. Пришлось настолько стремительно отступать, что это больше было похоже на бегство.

Первая цель так называемой военной операции, а на самом деле настоящей войны, в разрушении украинского государства оказалась недостижимой, и все пришлось менять на ходу. Причем не только чисто военные цели, но и политические.

Во-вторых, когда планируемый российским командованием и политическим руководством blitzkrieg провалился, Кремль стал перед лицом затяжной войны, для которой нет в полной мере необходимых ресурсов. К концу марта принципиально изменилась международная обстановка и Москва оказалась перед фронтом государств готовых сформировать антипутинскую коалицию. К средине лета должны проявиться негативные последствия санкций, хотя некоторые уже видны сейчас.

В то же время, несмотря на значительные потери, Украина получила возможность опираться на поддержку и ресурсы коалиции, которая во много раз превосходит Россию по своим военным, военно-техническим, промышленным, экономическим и финансовым возможностям. Перспектива длительной войны в таких условиях для России является a priōri проигрышной. Вот почему пришлось переходить к другим планам и целям, формулировать их в спешке и по ходу действия и не всегда, как потом оказалось удачно.

В-третьих, неприятным сюрпризом для Кремля оказался поток западного, сначала оборонительного, оружия в Украину. Наличие большого количества противотанковых средств позволило украинской армии (ВСУ) уничтожить такое количество российской техники, что пришлось срочно снимать с хранения ту, которая уже давно была снята с вооружения.

Сюда же надо отнести крайне неудачные действия Черноморского флота, умудрившегося потерять свой флагман крейсер «Москва». Вообще это флот-неудачник, если учесть его прошлое. В годы Второй мировой войны в условиях отсутствия в Черном море гитлеровского флота он фактически провалил снабжение Севастополя, что стало одной из важнейших причин поражения советских войск в Крыму.

Полный поворот в оверштаг в формулировании политических целей, а затем и военных заставил российское командование сосредоточиться на захвате Донбасса и выходе на административные границы Луганской и Донецкой областей. Однако начало этой фазы операции неоправданно затянулось, что дало возможность ВСУ подготовиться к будущему российскому наступлению.

Происходило движение российских войск крайне медленно из-за затянувшегося штурма Мариуполя и невозможности сконцентрировать достаточное количество войск и техники на важнейших направлениях.

Наступление из-под Изюма фактически остановилось, несмотря на значительные потери. Стало понятно, что наступать можно только в одном месте, где на узком фронте концентрируется значительная численность войск и техники. Так начался штурм Северодонецка. Захват его и Лисичанска должен был означать завершение луганской части наступления и перенос его на донецкое направление.

Однако так не получилось. Несмотря на огромные потери, штурм Северодонецка до сих пор не завершился, а даже после его оставления ВСУ очень большой проблемой будет захват Лисичанска.

Город находится на высоте и отделен от Северодонецка рекой Северский Донец. Ее форсирование представляет для российских войск очень сложную задачу, сопряженную с громкими неудачами и большими потерями. К тому же задача полного окружения Северодонецка-Лисичанска не решена. В Лисичанск поступает снабжение всем необходимым.

Есть признаки, что российское командование предпримет попытку наступать на Лисичанск с запада от Изюма и Попасной. Пока такие попытки оказались неудачными.

Темп российского наступления оказался очень низким и войска завязли в боях на улицах Северодонецка, а еще перед ними промышленная зона из ряда крупных химических комбинатов. Их нельзя без разбора обстреливать, так как там запасы ядовитых промышленных кислот. В случае их попадания в атмосферу произойдет экологическая катастрофа огромных масштабов. Она вполне может затронуть и прилегающие российские регионы.

Перейдем к факторам военно-техническим и международным. Они оказались тесно связанными.

Не секрет, что российская армия превосходит пока ВСУ в артиллерии и авиации. Это сказывается на ходе сражений, когда украинские позиции, а также города обстреливаются огневым валом. Стрельба идет по площадям и квадратам. С использованием большого количества орудий и боеприпасов. На Донбассе и на юге у российской армии короткое логистическое плечо, что позволяет ей вести такие боевые действия.

Противостоять ВСУ может только в случае получения более современного западного оружия, которое позволит точно выводить из строя российскую артиллерию.

Такое оружие начало поступать или это произойдет в ближайшие недели. Это еще один крайне неприятный для Москвы фактор, заставляющий ее спешить. Если она не решит ближайшие задачи до конца июня, то в июле ситуация может коренным образом измениться в пользу ВСУ.

Сейчас обе стороны нуждаются в оперативной паузе. По крайней мере, на Донбассе. Эта необходимость для российского командования входит в противоречие с политическими целями, диктуемыми Кремлем.

Как там считают, выход на административные границы Луганской и Донецкой областей при сохранении захваченных территорий на украинском юге должен заставить Киев согласиться на переговоры на российских условиях.

Однако украинская власть и общество на такое не согласны. Даже отступление из Донбасса не заставит Украину отказаться от своих территорий, и война будет продолжаться до их полного освобождения.

Хотя в Европе в некоторых столицах и говорят о необходимости уступок со стороны Киева, но из Вашингтона прозвучала ясная и недвусмысленная поддержка такой позиции Украины.

Президент Джо Байден 31 мая опубликовал колонку в газете The New York Times под весьма красноречивым заголовком: «Что Америка будет и не будет делать в Украине».

Будет делать следующее. «Мы продолжим поставлять Украине современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы».

Не будет делать такое. «Моим принципом на протяжении всего этого кризиса было: «Ничего об Украине без Украины». Я не буду давить на украинское правительство — публично или в частном порядке — с целью сделать какие-либо территориальные уступки. Это было бы неправильно и противоречило бы общепризнанным принципам».

Отметим одно важное обстоятельство. США передают Украине системы залпового огня HIMARS при условии, что эти системы не будут использоваться для ударов по территории России.

Однако, Россия объявила своей территорией Крым, но большинство стран мира, и в первую очередь США, продолжают считать Крым украинским. На брифинге заместитель министра обороны США Колин Кал заявил, что «Украина защищает свою территорию, все, что они делают на территории Украины, в этом контексте оборонительное». Иными словами, использовать HIMARS на всей международно признанной территории Украины с точки зрения Вашингтона приемлемо. Не удивительно, что в Москве после такого заявления просто началась паника.

Столь жесткая позиция США, а также Великобритании серьезно изменила подход некоторых стран.

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в ходе своего визита в Киев заявила, что ее страна увеличит поставки тяжелого вооружения Украине, в частности гаубиц CAESAR. Украинские военные отмечают их высокую эффективность.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил в Бундестаге с сенсационной речью. Он заявил, что принял решение направить в Украину современную систему ПВО IRIS-T SLM (Infra Red Imaging System Surface Launched Medium Range). Это одна из лучших в мире систем ПВО малого радиуса действия. В российских пабликах тут же заныли, что теперь их авиации придется туго.

Олаф Шольц напомнил о принятом решении передать вооруженным силам Украины зенитные самоходные установки Gepard, а также тяжелые самоходные гаубицы PzH 2000.

Как уточнило агентство AFP, Берлин уже поставил Киеву более 15 млн патронов, 100 тыс. ручных гранат и свыше 5000 противотанковых мин. Кроме того, переданы большой объем взрывчатых веществ, пулеметов, десятки грузовиков со средствами противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА).

Как считает Шольц, президент России Владимир Путин «не может выиграть эту войну и не сделает этого». Германия будет поддерживать Украину столько, сколько необходимо, «всеми средствами, которые имеются в нашем распоряжении».

В целом исход первых ста дней войны принес в чем-то неожиданные, а в чем-то ожидаемые результаты.

Очевидно, что война затягивается. По мнению украинского военного эксперта, полковника Генерального штаба в отставке Олега Жданова ее острая фаза продлиться до конца текущего года. Очень многое будет зависеть от темпа поставок Украине западного вооружения, в первую очередь артиллерийского и ракетного. Если его накопление пойдет достаточно быстро, то и сроки войны могут сократиться.