Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ

Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует совершить визит в буддийский центр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Поездка актера запланирована длительностью на неделю.

«Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ», — сказано в сообщении.

В ходе поездки Сигал посетит Иволгинский дацан, где также запланирована тренировка актера со спортсменами. Он также намерен посетить озеро Байкал и изучить культуру старообрядцев в Тарбагатайском районе.