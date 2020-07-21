Стивен Сигал прилетел в Улан-Удэ

Голливудский актер Стивен Сигал прилетел в Бурятию, где планирует совершить визит в буддийский центр. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство региона.

Поездка актера запланирована длительностью на неделю.

«Всемирно известный голливудский актер, режиссер и мастер боевых искусств Стивен Сигал прибыл в столицу республики Улан-Удэ», — сказано в сообщении.

В ходе поездки Сигал посетит Иволгинский дацан, где также запланирована тренировка актера со спортсменами. Он также намерен посетить озеро Байкал и изучить культуру старообрядцев в Тарбагатайском районе.

| 2020-07-21T09:17:48+04:00 21 июля 2020, 11:34|12345 (Пока оценок нет)
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