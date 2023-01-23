Именно так выразился германский канцлер Олаф Шольц, выступая на форуме в швейцарском Давосе. Понимание неизбежности и необходимости разгрома российской армии в Украине все больше проникает в мышление политической и экономической элиты не только на Западе, но и вообще в мире.

Все это в полной мере проявилось на заседании Ukraine Defense Contact Group (Контактной группы по обороне Украины, группа Рамштайн) в немецком городе Рамштайне. Там были приняты очень важные решения, но при этом отметим одну деталь. Первая группа в апреле прошлого года собрала 44 страны, вторая — 48, а нынешняя конференция уже 54. Список все время увеличивается и это не случайно. Рост участия отражает возрастающую уверенность, что Россия терпит поражение, и многие стремятся быть в числе победителей.

Отметим очень важные события, которые произошли накануне Рамштайна.

Во-первых, главнокомандующий Силами обороны Украины (ВСУ) генерал Валерий Залужный встретился в Польше с начальником Объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Как писала американская и украинская пресса, обсуждались военные планы ВСУ на определенный период, а также перечень вооружений, которые необходимы для их реализации. Что еще обсуждалось, в полной мере станет понятным из текущих и будущих событий.

Во-вторых, как продолжение предыдущего. Украинские и американские офицеры высокого ранга в одной из европейских стран обсуждали и планировали боевые действия ВСУ как для отражения ожидаемого наступления российской армии, так и для наступательной операции или ряда таких действий со стороны ВСУ.

В-третьих, в Киеве с тайным визитом побывал директор ЦРУ Уильям Бернс. Как мы знаем, его приезды всегда происходят накануне важных событий. Он побывал в украинской столице в январе прошлого года, когда сообщил дату российского нападения. Как оказалось сведения были очень точными. На этот раз, как писали в США, Бернс привез сведения о ближайших военных и политических планах Москвы.

В-четвертых, газета The New York Times опубликовала обширный материал о существенном изменении позиции администрации Байдена в отношении Крыма.

«В ходе конфликта Соединенные Штаты и их союзники по НАТО неуклонно ослабляли ограничения, которые они сами для себя создали, переходя от поставок [комплексов] FGM-148 Javelin и FIM-92 Stinger к системам противовоздушной обороны Patriot, боевым бронированным машинам и даже некоторым западным танкам, чтобы дать Украине возможность отразить российский натиск.

Теперь администрация Байдена рассматривает то, что было бы одним из ее самых смелых шагов [на сегодняшний день], помогая Украине атаковать полуостров [Крым], который президент Владимир Путин рассматривает как неотъемлемую часть своего стремления восстановить былую славу России.

Американские официальные лица обсуждают со своими украинскими коллегами использование поставляемого американцами оружия, от ракетных систем HIMARS до боевых машин Bradley, чтобы, возможно, нацелиться на удерживаемый Путиным контроль над сухопутным путем, который функционирует как важнейший маршрут логистики, соединяющий Крым с Россией через оккупированные города Мелитополь и Мариуполь».

Отметим, что план освобождения ВСУ Крыма рассматривался на упомянутой выше встрече американских и украинских офицеров. Сюда следует отнести сообщения о поставках Украине комплектов JDAM (Joint Direct Attack Munitions — Боеприпасы для совместного прямого нападения), позволяющие превращать обычные свободнопадающие бомбы в высокоточные. Для установок M142 HIMARS будут ракеты GLSDB (Ground Launched Small Diameter Bomb — Бомба малого диаметра наземного базирования). Тем самым дальность обстрелов увеличивается до 150 км и в нее попадает север Крыма. Тем самым еще больше осложняется российская логистика и положение войск на полуострове.

У российских пропагандистов статья в газете The New York Times вызвала истерику, которая переходила в откровенную панику. Для Путина и всей камарильи такая крымская перспектива представляет такую красную линию, за которой реальностью становится не только перспектива капитуляции, но также потеря власти и вообще разрушение нынешнего российского режима.

Для обоснования таких московских опасений сошлемся на материал газеты The Washington Post. Она вышла за два дня до встречи в Рамштайне и в какой-то степени очертила направление и размеры помощи Украине в условиях приближающегося российского наступления.

«Эти действия [России] вынудили западных партнеров Украины к резкой переоценке хода войны и направления, которое она, вероятно, примет предстоящей весной. В результате Соединенные Штаты и их партнеры всего за последние несколько недель решили приступить к гораздо более агрессивной фазе поддержки, согласившись предоставить Киеву тот уровень помощи, в котором они долгое время отказывали.

Соединенные Штаты — наряду с Францией, Германией и Соединенным Королевством — обязались передать бронетехнику, свои самые передовые средства противовоздушной обороны и крупномасштабные программы подготовки войск. Эти решения отражают новую актуальность и убежденность в том, что если украинские силы не будут оснащены для достижения новых значительных успехов в ближайшие месяцы, они могут столкнуться с бесконечной войной на истощение или еще хуже».

Уже в ходе конференции стало известно, что Дания передает все 19 имеющихся у нее артиллерийских установок Caesar, а Швеция — САУ Archer. Это вообще оружие, лучше и новее которого в мире нет. Эстония выделяет помощь в размере $211 млн, то есть 1% своего ВВП, и передает вообще большую часть вооружений своей армии.

В Офисе украинского президента прошедший Рамштайн назвали бронетанковым. Всего БТР и БМП выделено несколько сотен единиц и это далеко не полный список. Достаточно сказать, что Швеция предоставляет 50 БМП CV 90 (Strf 90), которые также считаются лучшими в мире.

Генерал Валерий Залужный в своем интервью The Economist заявлял, что ему для победы требуется получить 300 танков, 600–700 БМП и БТР, а также 500 гаубиц. Похоже, что со вторыми и третьими его заявка будет удовлетворена.

На танках остановимся особо, так как в России поспешили порадоваться, что Германия пока отказалась их поставлять. Рано на федеральных каналах зубоскалили. И тому есть несколько причин.

Первое. После того как Великобритания сообщила о поставке танков Challenger-2, а в Париже обсуждают аналогичные действия по своим танкам AMX-56 Leclerc, Берлину очень сложно оставаться в стороне. По всему видно, что в германской столице дрогнули, но пока все-таки тянут время.

Второе. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна не против того, чтобы страны, желающие поставить Украине танки Leopard-2, начали обучение украинских экипажей для них. Если танки поставлять не будут, то зачем такое обучение, а если обучают, то и поставлять планируют.

Третье. У истории с танками больше политики, чем чего-то другого. Немецкие социал-демократы слишком медленно избавляются от комплексов в отношении России. Есть и другая сторона.

Кто-то в Берлине все еще питает надежды, что после завершения конфликта в Москве учтут такую сдержанность с поставками танков и восстановят связи в первую очередь с немецким бизнесом. Можно удивляться такой наивности, но сбрасывать ее со счетов нельзя.

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил об откровенном разговоре с министром обороны Германии Борисом Писториусом. «Мы откровенно поговорили о Leopard 2. Продолжение будет. Я также поблагодарил правительство Германии и немецкий народ за военную помощь Украине и гостеприимство на Ramstein-8».

Касаясь перечня поставляемых вооружений, Резников отметил, что «Некоторые страны оглашали информацию о военной помощи в закрытом режиме, поэтому сегодня я не имею права ее разглашать. Единственное, что могу добавить, так это то, что у меня есть повод для дополнительного оптимизма, так как речь идет об оказании серьезной поддержки ВСУ и системы обороны и безопасности страны».

Опять же накануне Рамштайна Нидерланды сообщили, что готовы поставить Украине истребители F-16 и по всему видно, что Вашингтон возражать не будет. Как считают в Киеве, следующий Рамштайн будет авиационным.

Итоги конференции и предшествующей ей работы говорят о том, что, во-первых, Запад взял курс на максимально полное вооружение Украины всей необходимой номенклатурой военной техники.

Во-вторых, затягивания войны не будет. Попытка Москвы начать войну на истощение пресекается в зародыше. Оружия будет поставлено столько, сколько необходимо для успешного украинского наступления и полного разгрома российской армии.

Если в Кремле этого еще не поняли, то тем хуже для них. Все необходимые ставки сделаны. Игра скоро завершится. С известным результатом.