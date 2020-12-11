Ставка на природу: Карабах имеет большой потенциал для развития альтернативной энергетики

Использование альтернативных источников получения энергии в мире набирает обороты, ведь эта энергия возобновляемая и не угрожающая окружающей среде. В Азербайджане также предпринимаются меры для применения «зеленой» энергетики, хотя пока успехи в этой области скромные. Как считают специалисты, можно и нужно развивать альтернативную энергетику по всей стране, и в частности, на освобожденных от армянской оккупации территориях.

Недавно потенциал данных территорий был оценен министерством энергетики страны. В Кяльбаджарском, Физулинском, Лачинском, Зангиланском, Джебраильском районах были определены территории для выработки электричества на солнечных электростанциях.

Согласно оценкам экспертов, общий потенциал производства солнечной энергии в указанных районах оценивается более чем в 7200 мегаватт на площади более 14,4 тысячи гектаров на восьми различных территориях. Но если говорить о реальном потенциале солнечных электростанций, то он составит порядка 4000 мегаватт с учетом использования части этих земель как сельхозугодий.

Выработка ветряной электроэнергии в горных областях освобожденных территорий составляет согласно расчетам более 500 мегаватт. Большие перспективы и в выработке электроэнергии за счет использования рек, находящихся на территории Карабаха.

Доктор экономических наук, профессор UNEC Эльшад Мамедов заявил #, что перспективы развития альтернативной энергетики на освобожденных территориях действительно имеются. Вместе с тем, на его взгляд, основная проблема состоит в том, что, к сожалению, те институты, которые должны были в нашей стране заниматься развитием и внедрением альтернативной энергетики, дискредитировали и себя, и саму идею развития этого вида энергетики в Азербайджане.

«В этом направлении нужно системно и комплексно работать, формировать новые эффективные институты развития, эффективный менеджмент этой потенциально перспективной для нашей страны сферы. Несмотря на то, что Азербайджан является мощным региональным центром с точки зрения традиционных энергетических запасов, нужно работать и на энергоэффективность и на внедрение альтернативной энергетики. Как раз регион, освобожденный от армянской оккупации, в этом плане может стать тем регионом, где можно будет развивать «зеленую» энергетику уже в ближайшем будущем. Необходимо разработать соответствующую денежно-кредитную политику для прироста инвестиций в эту сферу и эффективный контроль над расходованием финансовых средств, направляемых на развитие альтернативной энергетики».

Экономист Фуад Ализаде отмечает, что на освобожденных территориях протекает большое количество рек, чью энергию можно и нужно использовать, создавая гидроэлектростанции. Также перспективно использование энергии ветра и солнца. В этой зоне планируется активно развивать животноводство, и при перегоне скота с летних пастбищ на зимние для фермеров будет оптимально использование альтернативной энергии. Такая энергетика будет особенно важна в горных районах Карабаха.

«Со временем в мире будет набирать обороты «зеленая» политика и усиливаться борьба с вредными выбросами, и надо быть готовыми к этому. Азербайджану нужно не только ускорить использование альтернативных источников энергии, но и делать расчет на использование электромобилей. В перспективе Карабах станет популярной туристической зоной, и такой экологичный подход привлечет туристов», – говорит он.

По словам Ализаде, что касается инвестиций в альтернативную энергетику со сторону частного сектора, то они должны приветствоваться, как и инвестиции в другие ненефтяные секторы экономики. Но надо учитывать, что на быстрое получение прибыли в таких сферах рассчитывать не стоит.

Председатель Центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев рассказал, что сейчас на территории Карабаха есть 36 малых гидроэлекстростанций. Подавляющее большинство из них находятся на территориях, которые контролирует Азербайджан. Но нужно, по его мнению, строить и новые. Также необходимо построить солнечные электростанции при совместном участии государства и частного бизнеса. Во многих странах такие проекты оказались весьма успешны и надо перенять иностранный опыт.

«Первое время себестоимость одного киловатта будет не такой низкой, как хотелось бы, но затем ее удастся снизить. Так, в России киловатт электроэнергии, полученной при помощи альтернативных источников, раньше обходился в 15 рублей, сейчас он около 12. А в Саудовской Аравии киловатт энергии, полученной благодаря солнечным электростанциям, стоит копейки, то есть все зависит от количества солнечных дней. У нас их довольно много», – говорит Агаев.

По его мнению, нужно принятие соответствующей пятилетней программы. Эксперт подчеркнул, что, наконец, мы вернули свои земли и сейчас важно использовать их рационально и бережно.