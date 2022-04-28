Жители крупных городов устав от бешеного темпа жизни, загазованного воздуха, постоянного шума все чаще выбирают такое направление отдыха, как экотуризм. Им хочется сменить обстановку, отдохнуть в тени раскидистых деревьев, пойти в поход, устроить пикник на берегу озера, неспешно осматривать природные и архитектурные достопримечательности. Обязательное условие при этом – бережное отношение к окружающей среде. Согласно определению Международного общества экотуризма: «Экотуризм – это ответственное путешествие в природные территории, которое содействует охране природы и улучшает благосостояние местного населения».

В Азербайджане интерес к этому направлению, как и во всем мире, растет. В этом году, как сообщает Государственное агентство по туризму, запланированы работы по развитию экотуризма. В зонах экотуризма республики планируется дополнительно создать 20 хайкинг-маршрутов, а в национальных парках – маршруты по экотуризму.

Председатель правления Ассоциации экотуризма Азербайджана Самир Дюбенди отметил в беседе с #, что данная ассоциация была учреждена в 2019 году и с этих пор работает над развитием этого направления туризма в стране. Он подчеркнул, что во всем мире особо охраняемые территории используются для организации экотуризма.

«Каждый национальный парк страны особенный и у него есть своя изюминка. На данных территориях возможно создавать различную экотуристическую деятельность с соблюдением всех правил и стандартов по охране окружающей среды, защите биоразнообразия», – говорит Дюбенди.

По его словам, большая часть территории республики в той или иной мере пригодна для экотуристической деятельности. Тут можно говорить о разных направлениях: зеленый туризм, сельский зеленый туризм, агротуризм, элементы экстремальной туристической деятельности, научный туризм.

Дюбенди поделился дальнейшими планами Ассоциации, которая претворяет сейчас в жизнь несколько проектов. Они стартовали до пандемии, продолжались во время нее, а сейчас некоторые из них близятся к завершению.

«Так, мы выбрали одно из интересных мест на территории Баку, известное в народе как Разинская гора. Это место было популярным начиная с 20-х годов прошлого века, когда был заложен поселок Разина (сейчас Бакиханова). Там же находится пещера, связанная с личностью Степана Разина. Мы решили привести это место в порядок, люди могли приобщаться к занятию скалолазанием, альпинизмом. Нами уже несколько раз проводились там акции по уборке территории, было снято старое нелицензионное и опасное оборудование, которое заменяется на новое лицензионное. Проводят замену люди, обладающие нужными навыками, сертификатами и получившие соответствующее образование за рубежом. Важно привлечь к этому месту внимание общественности и после приведения его в надлежащий вид, включить его в бакинский туристический кластер», – рассказывает Дюбенди.

Второй, более масштабный проект, связан с национальными парками. Люди, выезжая из города, предпочитают жить на природе, а не в четырех стенах. Цель – создание в национальных парках альтернативных средств размещения, а именно кемпинг и глэмпинг-центров (от слова гламур и кемпинг – более комфортабельные палатки). Их можно быстро разобрать и собрать на другой территории с наименьшей нагрузкой на окружающую среду. Все должно быть из экологичных материалов и с соблюдением всех экологических норм.

Необходимо также создание различной туристической деятельности вокруг этих центров.

В результате переговоров с Министерством экологии и природных ресурсов Ассоциация получила от них предложение по созданию соответствующих точек в разных национальных парках. Вопрос ими изучался, но из-за пандемии процесс затянулся. Была проведена оценка на месте, чтобы определить ситуацию в разные времена года. Например, чрезмерные осадки, сильный ветер, который может повредить палатки. В итоге были выбраны две точки. В ближайшее время планируется посетить эти места еще раз и тщательно продумать инфраструктуру – насыпные дороги, пешие тропы для туристов, реестр природных памятников, а также памятников истории и архитектуры, археологии. Также, как отмечает Дюбенди, важно работать с населением, ведь развитие экотуризма оказывает положительное влияние на социально-экономическую ситуацию в регионе. Привлечение к занятости местного населения, работа с местными сообществами, возможность продажи ими сельскохозяйственных продуктов и т.д. – все это повысит их доходы. Модульная, пилотная модель в дальнейшем будет совершенствоваться и использоваться также на других территориях. При этом, необходимо уделять внимание не только созданию маршрутов, точек, иной деятельности на территории национальных парков, но и созданию нормативно-правовой базы для развития экотуризма.