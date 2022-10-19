Исламский банкинг, то есть банкинг, основанный на принципах шариата, динамично развивается во многих странах. Есть он и в некоторых странах СНГ. И в России в 2023 году планируют экспериментальный запуск такого банкинга в Чечне и Дагестане. Интерес к нему проявили также Татарстан и Башкортостан.

В Азербайджане данная тема периодически поднимается, и недавно вновь была озвучена депутатом Джейхуном Мамедовым. По его словам, религиозные люди в Азербайджане на сегодняшний день не проявляют особого интереса к отечественным банкам из-за действующей в них процентной системы. Потому, по мнению депутата, религиозные люди в стране вкладывают свои деньги в банки, работающие по принципам шариата в некоторых исламских странах. А это приводит к оттоку инвестиций за границу. Мамедов считает важным наличие в Азербайджане инвестиционных компаний, работающих по религиозным принципам.

Экономист Натиг Джафарли отметил в беседе с #, что большого вывоза капитала в исламские банковские центры, в тот же Лондон, не наблюдается. Если бы в Азербайджане была в этом большая потребность, то давно некоторые финансовые институты создали бы подразделения, работающие по такому принципу.

«Но отечественное законодательство в принципе не препятствует развитию исламского банкинга. В нашей стране нет запрета на создание финансовых учреждений, которые будут работать по принципам исламского банкинга. Самый большой центр исламского банкинга, как ни странно, Лондон, и там тоже нет никаких специальных законов, которые бы регулировали эту сферу. Основные различия между обычным банкингом и исламским – это то, что в исламском банке нет процентов, так как по канонам ислама это запрещено. Но банк должен зарабатывать, потому он становится участником больших проектов, на которые запрашивается финансирование. Это довольно сложные механизмы, так как по-другому оформляются документы, финансовые обязанности. Вкладчики, которые пользуются такими банками, в свою очередь, проценты не получают. Они тоже становятся пайщиками проектов, которые финансирует банк», – говорит эксперт.

По убеждению Джафарли, в Азербайджане нет необходимости принятия отдельных законов по этому поводу. Просто надо дать возможность финансовым институтам работать в этой сфере, а вот тут уже большая проблема.

«Почему так распространен исламский банкинг в Лондоне? Потому что там самая большая биржа ценных бумаг в мире. Исламский банкинг занимается их покупкой-продажей, зарабатывая деньги, и становится участником всего экономического процесса. Это позволяет ему развиваться. В Азербайджане же нет рынка ценных бумаг, у нас сложно представить себе акционерное общество, которое работает по нормальным рыночным правилам. Надо, чтобы вся экономика способствовала работе исламского банкинга. Когда нет экономических институтов для этого, создание отдельного подразделения, работающего по исламским канонам, не будет иметь особого успеха. Должна быть свобода договорных отношений, тогда можно вписывать в договора пункты, не противоречащие закону, и по этим договорам работать. Как сейчас будет работать исламский банк? Куда вкладывать деньги? Рынка ценных бумаг у нас нет. Строить, например, завод – долго и рискованно, можно прогореть. Надо иметь экономические возможности и институты, чтобы эта сфера развивалась», – подчеркнул Джафарли.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев отметил, что исламские банки вкладываются в проекты, которые считают успешными. Он также сказал о том, что банки, которые захотят действовать по данному принципу, не нарушают закон.

«Специального закона для этого и не нужно, существующих достаточно. Исламский банкинг распространен во многих арабских странах, у нас же он интересен религиозным гражданам, но в целом не получит широкого распространения», – считает эксперт.