В городе Лачын, селах Забух и Сус ведутся инженерные работы.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны.

«В настоящее время на указанных территориях продолжаются мероприятия по развертыванию наших подразделений на новых пунктах дислокации, а также проведению необходимых инженерных работ», — говорится в сообщении.

Сегодня президент Ильхам Алиев на своей странице в Twitter поделился информацией о въезде Азербайджанской Армии в городе Лачын. Верховный главнокомандующий сообщил о возвращении азербайджанцев в Лачын 26 августа, взятии под контроль города Лачын, сел Забух и Сус. Он поздравил с этим всех лачынцев и азербайджанский народ.

В городе Лачын был поднят Государственный флаг Азербайджана.