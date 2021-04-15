Статистика по-азербайджански: рождаемость падает, смертность повышается, а численность населения все равно растет

Госкомстат Азербайджана рапортует: в январе-феврале текущего года в районных (городских) регистрационных отделах Министерства юстиции Азербайджана было зарегистрировано 20 984 новорожденных. Согласно статистике, коэффициент рождаемости составил 13 на 1 000 человек.

Число родившихся за первые два месяца текущего года детей меньше на 1 337 по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 2 416 — по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В то же время, в январе-феврале 2021 года в стране зарегистрировано 13 338 смертей, что на 3 122 больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 3 090 больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Численность же населения Азербайджана с начала 2021 года, по данным того же Госкомстата, выросла на 7 994 человека, или на 0,1 процента, достигнув на первое марта 10 127 127.

Итак, попытаемся разобраться.

Госкомстат утверждает, что численность населения растет, и это несмотря на то, что рождаемость падает, а смертность показывает рост.

За счет чего же растет показатель численности населения? Может, за счет иммиграции или возвращения эмигрировавших из страны жителей Азербайджана? Но это вряд ли, потому как уже год как закрыты внешние границы страны, да и другие государства периодически перекрывают выезд.

Согласно данным того же Госкомстата, даже число обычных визитов иностранных граждан, посетивших Азербайджан в январе-феврале 2021 года, составило всего 72,1 тыс. человек, что в 5,9 раз ниже показателя января-февраля прошлого года.

К сожалению, в СМИ отсутствуют данные об иммиграции в Азербайджан за отчетный период, скорее всего таковой процесс просто отсутствует. И вообще, международная миграция является менее значимым фактором изменения численности населения, чем рождаемость и смертность, хотя в некоторых странах и регионах влияние миграции на численность населения весьма существенно. К ним относятся страны происхождения или пребывания большого, в пропорциональном отношении, количества экономических мигрантов и страны, в которые устремляются потоки беженцев. Но у нас и до пандемии их не было, исключая поток сотен тысяч беженцев в период начала карабахского конфликта.

Даже простой логический подход к ситуации показывает, что при падении рождаемости, росте смертности и нулевой иммиграции численность населения ну никак не может демонстрировать рост. Так как же оценивать представленные Госкомстатом статические данные? Какой смысл представлять не соответствующие реалиям цифры?

Для анализа соответствия представленных показателей численности населения, прироста и смертности, обратимся к мировой практике.

Наиболее общей характеристикой интенсивности роста населения является естественный прирост населения (ЕП), что означает превышение рождаемости над смертностью, то есть разница между количеством родившихся и умерших за период времени есть основа роста численности населения. В нашем же случае, падает рождаемость, растет смертность.

Еще в 2017 году, согласно Всемирной книге фактов ЦРУ США (CIA World Factbook), Азербайджан показывал рождаемость 16, 2 ‰ (количество рождений на 1000 жителей), смертность (число умерших на 1000 жителей) 7, 1 ‰ и, соответственно, ЕП 9,1 ‰.

В этом же году сам Госкомстат, показывая превышение смертности над рождаемостью, фактически подписывается под убылью населения, а не приростом.

Статистическим данным Госкомстата не было доверия давно, но уже в начальный период пандемии коронавируса эта госструктура окончательно вбила гвоздь в свою репутацию. Когда предоставленные им цифры безработных, которым понадобилась социальная помощь, оказались не соответствующими реальному положению дел. И тогда самому главе государства пришлось ввести коррективы, увеличив число лиц, которым полагалась помощь государства, почти в три раза.

Каким же образом, скажите на милость, при падении рождаемости и росте смертности можно констатировать естественный прирост?