Старший советник Государственного департамента США по переговорам на Кавказе Луи Боно посетил Баку на этой неделе, сообщили в среду Trend в посольстве США в Азербайджане.

«Он подчеркнул поддержку США в продвижении мира между Азербайджаном и Арменией», — сказали в диппредставительстве.

Отметим, что вчера в ходе брифинга первый заместитель пресс-секретаря Госдепартамента США Ведант Патель заявил, что мир между Азербайджаном и Арменией продолжает оставаться приоритетом для США.

«Помимо всего, что происходит на международной арене, мир между этими двумя странами продолжает оставаться приоритетом для нас, для госсекретаря Блинкена. Госдеп будет продолжать заниматься этим вопросом», — сказал он.